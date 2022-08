Nie żyje Tekla Juniewicz. Najstarsza Polka w historii

Zdjęcie Nie żyje Tekla Juniewicz/ Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice /materiały prasowe

Nie żyje Tekla Juniewicz

- Dziś rano, 19 sierpnia, zmarła pani Tekla Juniewicz, najstarsza Polka w historii, rekordzistka długowieczności Polski, najstarsza mieszkanka w historii województwa śląskiego, druga najstarsza osoba na świecie, a przede wszystkim niezwykła kobieta o wielkim sercu i mocnym charakterze. Przeżyła 116 lat, 2 miesiące i 9 dni - czytamy na stronie urzędu miasta w Gliwicach we wpisie "Żegnamy panią Teklę"

Tekla Juniewicz urodziła się 10 czerwca 1906 roku w ówczesnych Autro-Węgrzech. Miała 12 lat, gdy Polska odzyskała niepodległość. W 1927 r. wyszła za mąż za Jana Juniewicza i zamieszkała w Borysławiu. Po II wojnie światowej wraz z mężem i córkami wyjechałą do Gliwic. Juniewiczowie zamieszkali w gliwickiej dzielnicy Sośnica. W 1980 r. roku pani Tekla została wdową. Do 103. roku życia była samodzielna, później zaopiekowały się nią wnuki: Anna i Adam, z którymi mieszkała w Gliwicach-Łabędach do swojej śmierci.

- Pani Tekla przez całe życie była bardzo aktywna, nie znosiła stagnacji. Lubiła kino, programy historyczne, grę w karty i kwiaty, uprawiała ogródek, dużo czytała. Uwielbiała towarzystwo i podróże. Bardzo kochała swoją rodzinę, z którą była bardzo związana - czytamy we wspomnieniach umieszczonych na stronie urzędu miasta.

Tekla Juniewicz była najstarszą Polką i drugą najstarszą osobą na świecie. Miała pięcioro wnuków, czworo prawnuków i czworo praprawnuków.