Wtorek przynosi energię do działania. Możesz dziś załatwić coś, co długo odkładałeś. W relacjach warto być cierpliwym. Nie każdy nadąża za twoim tempem. W pracy bądź gotów na niespodziewaną propozycję. Wieczór to dobry czas na aktywność fizyczną, spacer lub medytację. Uważaj na impulsywne decyzje finansowe. Mogą cię sporo kosztować.