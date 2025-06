Sernik nowojorski - charakterystyka

Sernik w stylu nowojorskim zawiera dwie, główne warstwy - większa z nich to świeży ser ricotta lub ser śmietankowy zmieszany z jajkami i cukrem. Druga warstwa, stanowiąca podstawę sernika, składa się z pokruszonych ciasteczek typu "digestive", czyli rodzaju herbatników, które zazwyczaj są wykonane z mąki pełnoziarnistej i mają niejednorodną, chrupiącą konsystencją. Czasami alternatywą dla wspomnianych herbatników mogą być biszkopty i krakersy.

Sernik nowojorski może być serwowany w wielu wariantach, bowiem w jego składzie często znajdują się różne aromaty, w tym m.in. cytrusowe czy czekoladowe. Takie ciasto zazwyczaj polewa się owocowymi sosami, posypuje cukrem pudrem, kakao lub cynamonem.

Sernik nowojorski - składniki

Do przygotowania sernika nowojorskiego potrzebujesz:

Ciasteczkowy spód

150 g ciastek zbożowych,

50 g masła.

Masa serowa

1 kg tłustego twarogu lub serka philadelphia

200 g kwaśnej śmietany 18 proc.,

4 całe jajka,

5 żółtek,

3/4 szklanki cukru pudru,

ekstrakt wanilii,

sok z małej cytryny,

Polewa

200 g śmietany 18 proc.,

50 g cukru pudru.

Sernik nowojorski - przepis

Pierwszym korkiem jest przygotowanie spodu naszego sernika. W tym celu ciasteczka miksujemy na proszek, następnie dodajemy 50 g roztopionego i przestudzonego masła, a całość dokładnie ze sobą łączymy - mieszając.

Na blachę do pieczenia wykładamy papier do pieczenia, następnie aplikujemy naszą masę ciasteczkową i równomiernie rozprowadzamy po powierzchni. Blachę wyścieloną masą odkładamy do lodówki.

Pora na masę serową. Do miski przekładamy twaróg, śmietanę 18 proc., 3/4 szklanki cukru pudru, cztery całe jajka, pięć żółtek, sok z jednej cytryny i ekstrakt waniliowy. Całość miksujemy na niskich obrotach do momentu, aż masa zrobi się gładka i jednolita. Masę przelewamy do blachy z masą ciasteczkową.

Piekarnik rozgrzewamy do 180 st. C z opcją grzania góra-dół. Na dno piekarnika kładziemy formę wypełnioną gorącą wodą, natomiast blaszkę z naszą sernikową masę kładziemy na środkowej półce. Forma z wodą w piekarniku sprawi, że nasz sernik będzie idealnie wilgotny. Sernik pieczemy ok. 60-70 minut.

Ostatni etap to przygotowanie polewy. W tym celu do naczynia wlewamy 3/4 szklanki śmietany i dwie duże łyżki cukru pudru. Całość miksujemy na gładką masę. Naszą polewę aplikujemy na przestudzony sernik, następnie ciasto ponownie wkładamy na środkową półkę w piekarniku, ale już bez pojemnika z wodą. Sernik pieczemy w temperaturze 180 st. C przez kwadrans z opcją pieczenia góra-dół. Ostudzony sernik chowamy do lodówki do całkowitego schłodzenia.

materiały prasowe