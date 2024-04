Niecodzienne wydarzenie na pokładzie samolotu w Warszawie. Kapitan zalał się łzami. Wszystko nagrały kamery

Opracowanie Łukasz Piątek

Na pokładzie samolotu należącego do Polskich Linii Lotniczych LOT doszło do niecodziennego wydarzenia. Tuż przed startem maszyny z Warszawy do Krakowa jej kapitan oświadczył się stewardessie. To prawdopodobnie pierwsza taka sytuacja w historii LOT-u.