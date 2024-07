Powszechne dążenie do młodego wyglądu doprowadziło do powstania fascynującej gamy naturalnych metod, tak różnorodnych jak kultury, z których pochodzą. W pogoni za mniejszą liczbą zmarszczek, lśniącymi włosami czy promienną cerą, warto spojrzeć na bogactwo pielęgnacyjnych tradycji z całego świata.

Australia - śliwka nie tylko do jedzenia

Australijki już od wieków wykorzystują moc rodzimej śliwki kakadu w swoich rytuałach pielęgnacyjnych. Nie ma się co dziwić, gdyż ten owoc jest jednym z najlepiej przyswajalnych źródeł witaminy C na świecie.

Używanie kosmetyków, w składzie których znajduje się wspomniana śliwka kakadu, pozwala na uzyskanie młodzieńczej cery. Dodatkowo, substancje zawarte w owocu, chronią komórki skóry przed uszkodzeniami oksydacyjnymi, wspomagają tworzenie kolagenu, rozjaśniają skórę i widocznie redukują oznaki starzenia, takie jak widoczność linii i zmarszczek.

Australijki, żeby zachować młody wyglądać używają kosmetyków ze śliwką Kakadu w składzie 123RF/PICSEL

Japonia - matcha, którą się pije i nakłada na twarz

W Japonii do utrzymywania młodego wyglądu wykorzystuje się matchę, która znana jest ze swojego silnego działania przeciwstarzeniowego oraz ochrony skóry przed wolnymi rodnikami. Jej dobroczynne właściwości znane są już od starożytności, a sam produkt przechodził przez różne formy podania - herbatę, maseczki czy w końcu sproszkowaną formę, którą obecnie znamy. Matchę w proszku Japonki z powodzeniem stosują również w zabiegach pielęgnacyjnych na włosy, aby zapobiegać ich wypadaniu i je nabłyszczać.

Innym znanym sekretem pielęgnacji skóry, który Japonki odziedziczyły po gejszach, jest używanie olejku kameliowego zamiast wody do oczyszczania twarzy. Ta substancja nie tylko niezwykle skutecznie rozpuszcza makijaż i sebum, lecz także odżywia skórę oraz odbudowuje jej barierę ochronną, przyczyniając się do tego, że skóra jest bardziej nawilżona i miękka.

W Japonii do utrzymywania młodego wyglądu wykorzystuje się matchę, którą wieki temu stosowały także gejsze 123RF/PICSEL

Korea - moc żeń-szenia

Koreańska pielęgnacja skóry słynie z nacisku na techniki różnego rodzaju masażu. Tradycyjne metody polegają na wmasowywaniu pielęgnacyjnych produktów w skórę, aby zwiększyć skuteczność składników aktywnych, przyczyniając się do uzyskania zdrowej, promiennej i odmłodzonej cery. W świecie koreańskiej pielęgnacji na szczególne uznanie zasługuje masaż znany jako terapia Golki. Ma on przynosić rezultaty podobne do liftingu twarzy, bez konieczności ingerencji chirurgicznej.

Jeśli chodzi o składniki aktywne, to Koreanki szczególnie mocno cenią sobie produkty, które zawierają żeń-szeń. Jest on ceniony za swoje właściwości rewitalizujące, które przyczyniają się do młodzieńczego wyglądu ceru. Dodatkowo Koreanki wierzą, że żeń-szeń ma działanie adaptogenne i zwiększa odporność skóry na czynniki stresogenne.

Koreanki stawiają na masaż twarzy, który pozwala im na uzyskanie młodego wyglądu 123RF/PICSEL

Chiny - ryż nie tylko do gotowania

Chińska tradycja stosowania wody ryżowej do oczyszczania skóry utrzymywana jest wśród tamtejszych kobiet od wieków. Wzbogacana w witaminy i minerały woda ryżowa jest ceniona za swoje nawadniające właściwości, które przyczyniają się również do bardziej promiennego i młodego wyglądu skóry.

W walce o młody wygląd Chinki zaglądają także do kuchni, żeby spożywać jagody schisandra i grzyby tremella (po polsku "trzęsak"). Jagody znane są ze swoich właściwości adaptogennych, w związku z czym przyczyniają się do ogólnej poprawy zdrowia i witalności skóry. Tymczasem tremella, znana jest w Chinach szczerzej jako "grzyb piękności", jest ceniony ze względu na swoje właściwości nawilżające skórę, dzięki zawartości kwasu hialuronowego.



Chinki swoją przeciwstarzeniową pielęgnację opierają na toniku ryżowym i wyciągu z żeń-szenia 123RF/PICSEL

Francja - prostota receptą na wszystko

Francuzki są znane na całym świecie ze swojego niewymuszonego, eleganckiego stylu, a ich procedury pielęgnacji skóry nie są wyjątkiem. Ich podejście do piękna to przede wszystkim prostota, jakość i spójność, a za nieskazitelną i młodo wyglądającą cerą stoi dokładne oczyszczanie. Szczególnie mocno cenią sobie wodę micelarną, która skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia bez potrzeby używania agresywnych chemicznych produktów, które mogą podrażnić skórę.

Czytaj też: Redukuje drobne zmarszczki, nadaje blasku. Maseczkę zrobisz z taniego warzywa z targu



Warto również wspomnieć, że pod względem kulturowym Francuzki mają bardzo pozytywny stosunek do mijających lat i wierzą, że wraz z wiekiem należy gustownie podkreślać swoje rysy twarzy, celebrując swój wygląd na każdym etapie życia. Nie chcą starać się pozostawać wiecznie młode - a to potężne przesłanie miłości do samych siebie.



Francuzki stawiają na minimalizm i najważniejszy w pielęgnacji jest dla nich demakijaż 123RF/PICSEL

Egipt - dbając o młodość niczym Kleopatra

Egipskie tradycje dotyczące pielęgnacji skupiają się przede wszystkim na luksusowym rozpieszczaniu ciała, do którego przede wszystkim należy kąpiel à la Królowa Nilu. Temu zabiegowi podobno poddawała się sama Kleopatra, której skóra zawsze pozostawała miękka i młodzieńcza. Bogate w kwas mlekowy i kazeinę kąpiele zawierają naturalne tłuszcze i białka, które mają właściwości nawilżające, złuszczające, a także łagodzące i zmniejszające oznaki starzenia.

Mówi się również, że Kleopatra spała w masce na twarz, która wykonana była ze złotych płatków i to również pozwalało jej zachowywać młodzieńczy wygląd. Dzisiaj Egipcjanki stosują płatki pod oczy i maseczki na twarz zawierające złoto, aby zmniejszyć widoczność drobnych zmarszczek, poprawić elastyczność skóry i nadać jej promienny blask.

Brazylia - masaże dobre na wszystko

W Brazylii pielęgnacja poprawiająca kondycję skóry oraz jej młodość opiera się przede wszystkim na jagodach acai, znanych ze swoich właściwości przeciwutleniających, zarówno po spożyciu, jak i miejscowym zastosowaniu.

Czytaj też: Tak odmłodzisz skórę twarzy bez botoksu. Wystarczą dwa składniki i 15 minut



Do brazylijskich rytuałów pielęgnacyjnych zaliczają się również techniki drenażu limfatycznego, które wspomagają krążenie i zmniejszają obrzęki, zapewniając świeży i odmłodzony wygląd skóry. Dodatkowo ten zabieg zmniejsza obrzęk, poprawia krążenie i zapewnia gładszą cerę, dzięki czemu jest popularny w rekonwalescencji pooperacyjnej, rzeźbieniu i ujędrnianiu ciała oraz wspieraniu ogólnego stanu dobrego samopoczucia.

Brazylijki swoją pielęgnację opierają przede wszystkim na jagodach acai 123RF/PICSEL

Tomasz Schuchardt o rodzinnej miejscowości: Miałem jakiś kompleks pochodzenia INTERIA.PL