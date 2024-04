Awantura na pokładzie Dreamlinera LOT. Kara dla mężczyzny może być ogromna

Opracowanie Łukasz Piątek

Niesubordynacja pasażera przyczyniła się do nieplanowanego lądowania Dreamlinera LOT, który leciał z Budapesztu do Seulu, o czym poinformował w mediach społecznościowych rzecznik LOT Krzysztof Moczulski. Na pokładzie maszyny miało dojść do awantury.