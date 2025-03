Nietypowe zjawisko dotknie Polskę. Pył uniesie się w powietrzu

W nadchodzących dniach do Polski zacznie napływać długo wyczekiwane ciepłe powietrze, które dotrze do nas z południa Europy oraz znad północnej Afryki. Oznacza to znaczący wzrost temperatur, zwłaszcza w drugiej połowie tygodnia, gdy termometry wskażą nawet 15-18 stopni Celsjusza. Po chłodniejszych i bardziej zimowych dniach będzie to wyraźna zmiana, którą szczególnie docenią miłośnicy wiosennej aury.

Najcieplej zapowiada się na południu kraju, gdzie temperatury mogą sięgnąć nawet 20 stopni, co sprzyjać będzie spacerom i aktywnościom na świeżym powietrzu. Pogoda dopisze - nie przewiduje się żadnych opadów, a dominować będzie duża ilość słońca i bezchmurne niebo. Warto więc przygotować się na prawdziwie wiosenną atmosferę. Jednakże to nie jedyna z niespodzianek.

Pierwsze oznaki tego zjawiska mogą być widoczne już we wtorek lub środę, a jego intensywność zacznie rosnąć w kolejnych dniach. W zachodnich i południowych regionach Europy stężenie pyłu znacząco wzrośnie, co oznacza, że w drugiej połowie tygodnia dotrze on także do Polski. Może to wpłynąć na jakość powietrza oraz widoczność, a także sprawić, że wschody i zachody słońca nabiorą niezwykle intensywnych barw.