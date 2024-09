Dane mówią same za siebie. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że prawie 10 mln dorosłych Polaków boryka się z nadciśnieniem tętniczym. Największa liczba chorych znajduje się w przedziale wiekowym 55-74 lata.

Wśród przyczyn nadciśnienia tętniczego wymieniane są otyłość, spożycie sodu, stres i czynniki genetyczne.

Nadciśnienie tętnicze. Uwaga, mamy problem

Problem nadciśnienia tętniczego wzięła też pod lupę Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), która w ubiegłym roku opublikowała raport na temat jego negatywnego wpływu na nasze zdrowie. Z badań wynika, że nadciśnienie dotyka 1 na 3 osoby na całym świecie. Skutki nieleczonej choroby mogą być naprawdę poważne - udar mózgu, zawał serca czy niewydolność nerek to tylko niektóre z nich. WHO zwraca uwagę, że w latach 1990-2019 podwoiła się liczba osób żyjących z nadciśnieniem tętniczym - z 650 milionów do 1,3 miliarda.

Genetyczne uwarunkowania i wiek mogą zwiększać ryzyko wystąpienia choroby, ale przyczyniają się do niej również brak fizycznej aktywności czy nieodpowiednia dieta bogata w sól. Zmiana stylu życia na bardziej aktywny czy zdrowa dieta mogą pomóc obniżyć ciśnienie krwi. Jednak w niektórych przypadkach konieczne jest jednak stosowanie odpowiednich leków, które pomogą zapobiec rozmaitym powikłaniom i bycie pod opieką lekarza.

Nowe normy ciśnienia krwi. Oto najważniejsze zmiany

Pod koniec sierpnia 2024 roku w Londynie odbył się kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), podczas którego eksperci pochylili się nad tematyką nadciśnienia tętniczego krwi. W trakcie wydarzenia zaprezentowano nowe normy ciśnienia krwi, jak i dodano nową kategorię opisu ciśnienia krwi.

Co prawda nadciśnienie tętnicze jest nadal definiowane jako skurczowe ciśnienie tętnicze wynoszące co najmniej 140 mm Hg, a rozkurczowe ciśnienie tętnicze - wynoszące co najmniej 90 mm Hg. Pojawiła się jednak nowa kategoria: podwyższone ciśnienie tętnicze. Obejmuje ono skurczowe ciśnienie od 120 do 139 mm Hg lub rozkurczowe pomiędzy 70 a 89 mm Hg. Skąd te zmiany?

- Odeszliśmy od określenia "nadciśnienie tętnicze" na rzecz "podwyższonego ciśnienia krwi (BP) i nadciśnienia", aby uwzględnić, że ryzyko chorób sercowo-naczyniowych przypisywane podwyższonemu ciśnieniu tętniczemu jest wyrażone w skali ciągłej - wyjaśniał prof. John William McEvoy z University of Galway School of Medicine and National Institute for Prevention and Cardiovascular Health w Irlandii.

Innymi słowy chodzi o to, by pacjenci mieli świadomość, że nadciśnienie tętnicze nie pojawia się nagle, a z czasem. Do jego powstania mogą prowadzić różne czynniki. Nowe wytyczne mają pomóc "wykryć" pacjentów, którzy nie mają jeszcze nadciśnienia tętniczego 140/90 lub więcej, ale ich ciśnienie staje się wyższe. A to, jak wiemy, może skutkować poważnymi problemami ze zdrowiem. Dzięki temu takie osoby już na wczesnym etapie będą mogły zostać objęte odpowiednim leczeniem.

Nowe normy ciśnienia krwi

Tak prezentują się nowe normy ciśnienia krwi, opracowane przez ekspertów pod kierunkiem prof. McEvoya i prof. Rhian Touyz z McGill University w Montrealu:

niepodwyższone ciśnienie tętnicze : < 120/70 mm Hg,

podwyższone ciśnienie tętnicze : 120-139/70-89 mm Hg,

nadciśnienie tętnicze: ≥ 140/90 mm Hg.

Wraz z nową klasyfikacją pojawiły się też nowe wskazówki dotyczące zapobiegania nadciśnieniu tętniczemu. Tutaj kluczowa jest przede wszystkim zmiana trybu życia na bardziej aktywny.

Eksperci zalecają wykonywanie ćwiczeń aerobowych przez 2,5 godziny w tygodniu (intensywność ćwiczeń powinna być umiarkowana). Aktywność fizyczną należy uzupełniać o trening oporowy (niska lub umiarkowana intensywność) - najlepiej wykonywać go od 2 do 3 razy w tygodniu. Osobom borykającym się z przewlekłą chorobą nerek zaleca się suplementację potasu.

