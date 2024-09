Proces starzenia się stawów jest nieunikniony, ale to, jak szybko się on rozwija, w dużej mierze zależy od nas samych. Nasze codzienne nawyki mają ogromny wpływ na zdrowie stawów i kręgosłupa. Lekarze podkreślają, że głównym winowajcą przedwczesnych problemów z układem ruchu są nasze złe nawyki, takie jak brak aktywności fizycznej, nieprawidłowa postura, nadmierne obciążanie ciała oraz ignorowanie pierwszych sygnałów ostrzegawczych, jak ból czy sztywność stawów.

Problemy ze stawami dotykają kobiety trzykrotnie częściej niż mężczyzn. Wpływ na to mają zmiany hormonalne , szczególnie podczas menopauzy, kiedy gospodarka hormonalna kobiet ulega burzliwym przemianom. Niedobór estrogenów prowadzi do osłabienia tkanki łącznej, a brak testosteronu, który u mężczyzn zwiększa odporność stawów na zużycie, jeszcze bardziej przyspiesza ten proces.

Kobiety często nadmiernie obciążają swoje stawy, nie zwracając uwagi na pierwsze objawy problemów. Bagatelizowanie bólu i przeciążenie stawów skutkuje ich przedwczesnym zużyciem. Chrząstka stawowa, zamiast się regenerować, ulega dalszym uszkodzeniom, co w dłuższej perspektywie prowadzi do rozwoju zmian zwyrodnieniowych. Najczęściej dotykają one stawy kolanowe, biodrowe oraz kręgosłup, zwłaszcza w odcinku szyjnym i lędźwiowym.