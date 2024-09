Kiedy przesadzać rośliny doniczkowe?

Przyjęło się, że większość zabiegów pielęgnacyjnych powinno wykonywać się wiosną. Dlaczego? Ponieważ właśnie wtedy większość roślin budzi się do życia, co jest zasługą promieni słonecznych, które oświetlają parapety z większą intensyfikacją. Co wtedy sprawia, że są one bardziej pobudzone do wzrostu. Lepiej też znoszą przycinanie oraz przesadzanie. Dlatego ten zabieg powinno się wykonywać właśnie wtedy. Czy dopuszczalne jest przesadzanie roślin jesienią? W zasadzie nie, ponieważ wtedy można z łatwością uszkodzić np. korzenie, które nie zdążą się zregenerować i w najlepszym przypadku całość zmarnieje, ale zazwyczaj taki egzemplarz po prostu może nie doczekać do wiosny. Istnieje jedynie kilka przesłanek, kiedy ten zbieg jest dopuszczalny, ponieważ może być to ostatnia deska ratunku.

Roślina nadmiernie się rozrosła

Wystające korzenie z doniczki? To znak, że trzeba roślinę przesazdzić

Co do zasady, jesienią rośliny przestają intensywnie rosnąć, ale czasami okazuje się również tak, że mają tak dobre warunki, że pora roku nie jest dla nich przeszkodą. Oczywiście, jeśli korzenie przestają mieścić się w doniczce, to czasami uda się przeczekać z pracami do wiosny, ale nie raz, nie dwa jest on niezbędny po lecie. Jak rozpoznać, że trzeba działać szybko? Roślina szybko marnieje i liście stają się oklapłe. Co prawda, po podlaniu wszystko wraca do normy, ale widać większe zapotrzebowanie na wodę. Wtedy nie pozostaje nic innego, jak wymiana doniczki oraz ziemi.

Przelanie rośliny

Po przesadzeniu przelanej rośliny, trzeba się wstrzymać z jej podlewaniem 123RF/PICSEL

Jesienią, kiedy temperatury są zdecydowanie niższe, podlewanie musi ulec zmianie. Nie tylko chodzi o częstotliwość nawadniania, ale także dawki. Oczywiście, jednorazowe przelanie nie wyrządzi wielkiej szkody, ale jeśli stanie się to nawykiem, to wtedy może dojść do gnicia rośliny. Jak poznać, że z rodziną dzieje się coś nie tak? Przede wszystkim stan ten zdradza stojąca woda w ziemi, ale czasami wystarczy tylko przesuszyć nasz egzemplarz. Jeśli jednak liście, zaczynają więdnąć, to znak, że trzeba roślinę przesadzić. Najpierw wyciągamy całą bryłę korzeniową: jeśli widzimy ślady pleśni oraz czujemy zapach stęchlizny, to znak, że trzeba zastosować środek grzybobójczy. Wcześniej jednak usuwamy całą mokrą ziemię i ucinamy brązowe, porażone grzybem korzenie.