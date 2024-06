Kiedy ciśnienie tętnicze skacze?

Już ze szkoły wynosimy wiedzę, że modelowe ciśnienie krwi u dorosłego człowieka to 120/80 mmHg. Wartości od 130 - 139/ 85 - 89 są uważane za wysokie, lecz nadal prawidłowe. Do lekarza należy się udać, jeśli ciśnieniomierz wskazuje ponad 140/90 mmHg i stan ten się utrzymuje, bo takie parametry wskazują nadciśnienie I stopnia.

Nawet osoby, które nie borykają się z hipertensją (nadciśnieniem), od czasu do czasu na wyświetlaczu ciśnieniomierza zobaczą parametry znacznie przewyższające normę. Wpływ na to może mieć wiele czynników od nieprzespanej nocy, przez stres lub inne silne emocje, po niekorzystne ciśnienie atmosferyczne. U osób, które na co dzień mają niskie lub normalne ciśnienie tętnicze, nawet wzrost, który nadal mieści się w normie prawidłowego ciśnienia, może wywołać złe samopoczucie i bóle głowy — jak sobie z tym radzić? Warto zajrzeć do kuchni, w niej znajdziemy domowe sposoby na obniżenie ciśnienia krwi.



Kakao i czekolada

Mając pod ręką prawdziwe kakao lub gorzką czekoladę możemy skorzystać z ich właściwości. Czasem wystarczą już dwie kostki czekolady czy szklanka kakao, aby uregulować parametry. Profesor Jerzy Głuszek i Teresa Kosicka z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w artykule "Wpływ kawy, herbaty, kakao na ciśnienie tętnicze i układ sercowo-naczyniowy" przyjrzeli się dotychczasowym badaniom na temat produktów spożywczych, wynika z nich, że katechiny zawarte w kakao obniżają ciśnienie tętnicze krwi i zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.

Gorzkiej czekolady i kakao nie muszą obawiać się osoby z niskim ciśnieniem, badanie profesora Christian Heissa z brytyjskiego Uniwersytetu Surrey opublikowane w czasopiśmie naukowym "Frontiers in Nutrition" (tłum. "Granice w żywieniu") wykazało, że kakao nie obniża, a reguluje ciśnienie — co to oznacza? Związki zawarte w ziarnach kakaowca działają tylko jeśli ciśnienie jest podwyższone, w przypadku prawidłowych parametrów nie obniżą ich dodatkowo.



Czosnek

Kakao i czekolada to niejedyne domowe sposoby na obniżenie ciśnienia tętniczego, pomocny może okazać się także czosnek. Profesorka Anna Gramza-Michałowska i doktor Bartosz Kulczyński w artykule "Znaczenie wybranych przypraw w chorobach sercowo-naczyniowych" przyjrzeli się między innymi badaniom naukowym nad działaniem hipotensyjnym czosnku. Okazuje się, że zawarta w białych ząbkach allicyna wpływa na obniżenie ciśnienia tętniczego. Spożywania czosnku nie muszą się natomiast obawiać osoby o niskim ciśnieniu, badania wykazują, że czosnek reguluje ciśnienie, a nie obniża go, co oznacza, że działa tylko przy wysokim ciśnieniu.

Imbir

Kolejnym domowym sposobem na obniżenie ciśnienia tętniczego, który znajdziemy w kuchni, jest imbir. Związki w nim zawarte pobudzają dwa mechanizmy: mogą służyć jako blokery kanałów wapniowych (tego typu substancje są szeroko stosowane w medycynie podczas leczenia chorób układu krążenia, gdzie istotne jest obniżenie ciśnienia tętniczego krwi) oraz do pobudzania receptorów muskarynowych. Naukowcy podawali pacjentom z hipertensją przez miesiąc codziennie cztery gramy świeżego imbiru. Ciśnienie skurczowe uległo obniżeniu z 180 mmHg do 119,8 mmHg, a rozkurczowe z 130 mmHg do 80,2 mmHg, jak podają Anna Gramza-Michałowska i Bartosz Kulczyński w przywołanym wyżej artykule.



Domowe sposoby na obniżenie ciśnienia tętniczego znajdziesz w łazience

Domowe sposoby na obniżenie ciśnienia tętniczego to nie tylko produkty spożywcze, w łazience także znajdziesz metodę na uporanie się z nagłym skokiem ciśnienia. W tym przypadku będzie to wanna. Według badań zespołu Qingfeng Hu opublikowanych w "European Journal of Applied Physiology" (Europejskim Czasopiśmie Fizjologii Stosowanej) kąpiel stóp doraźnie pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze krwi. Sztywność naczyń tętniczych uważana jest obecnie za jeden z najważniejszych czynników determinujących wzrost ciśnienia skurczowego. Zespół z Chin wykazał, że moczenie stóp w ciepłej wodzie (o temperaturze 41 - 43 stopnie Celsjusza) przez około 30 minut czasowo zmniejsza sztywność tętnic i dzięki temu obniża ciśnienie krwi. Badania chińskich naukowców dotyczyły wyłącznie kąpieli stóp, ale jeśli poczujemy dolegliwości związane z nagłym skokiem ciśnienia i chcemy je obniżyć, warto wziąć półgodzinną ciepłą kąpiel.

