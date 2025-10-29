O nie, tylko nie rób mi zdjęcia!

Wiele z nas odruchowo zasłania się przed nakierowanym na nas obiektywem aparatu. Choć wszyscy wiedzą, że naturalne, niepozowane zdjęcia są najlepsze, czasem chcemy mieć pamiątkę z odwiedzin w ciekawym miejscu, ale wciąż wychodzimy nie najlepiej, co tylko potęguje dalszą niechęć do bycia fotografowanym. Na szczęście istnieją proste triki i szybkie do zapamiętania pozy, dzięki którym zawsze wyjdziesz korzystnie na fotografiach. Fotografka Beata Trzeciak podzieliła się trzema pozami "na już", które są uniwersalne i zawsze trafione - nieważne, jaką masz sylwetkę, czy jesteś wewnątrz budynku, czy też stoisz przed nim. Gotowa na rewolucję i zmianę podejścia do fotografowania?

3 najlepsze pozy do zdjęcia, które "robią robotę"

Od teraz będziesz dokładnie wiedziała, jak ustawić się do zdjęć Canva Pro INTERIA.PL

Poza nr 1:

- Przede wszystkim nie stawaj na baczność, bo tworzysz wtedy z ciała nieatrakcyjny "prostokąt" - ostrzega na instagramowym filmiku Beata Trzeciak (@beata_trzeciak_fotografia). Lepiej stań w lekkim rozkroku, jedną nogę wystaw nieco do przodu, ciężar ciała przenieś na tę bardziej z tyłu. Biodro od nogi, na której spoczywa ciężar ciała "wypchnij" lekko w bok. Ramiona ustaw na różnej wysokości. Jeśli nie wiesz, co zrobić z rękoma, możesz na przykład złapać nimi torebkę, dół swetra czy kurtki.

Rozwiń

Poza nr 2:

Ustaw się "pół-tyłem" do aparatu. Jedną nogę wyciągnij w tył, a ciężar ciała niech spoczywa na prostej nodze. Spoglądaj na aparat przez ramię. Jedna ręka niech przytrzymuje ramię drugiej spoczywając na plecach. To da efekt, jakbyś była w trakcie chodu i obracała się nieco do fotografa.

Jeśli dotąd trudno było ci się ustawić do zdjęcia, te wskazówki są dla ciebie Canva Pro INTERIA.PL

Poza nr 3:

Stań w lekkim rozkroku, ciężar ciała niech spoczywa na jednej nodze. Drugą nogę zegnij w kolanie na bok, opierając stopę tej nogi na kostce nogi, którą obciążasz. - Jedną rękę zegnij w łokciu w okolicach głowy, a drugą także zegnij w łokciu i ustaw na wysokości pasa - radzi fotografka.

Spróbujesz?

