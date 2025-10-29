Od teraz na zdjęciach będziesz zawsze wychodzić świetnie. Zastosuj rady od fotografki
"Nie rób mi zdjęć, zawsze źle wychodzę" - znasz to? Nie rezygnuj ze wspaniałych pamiątkowych zdjęć. Wystarczy zastosować kilka prostych trików, dzięki którym zawsze wyjdziesz korzystnie na zdjęciu. Wszystkie pochodzą od fotografki, która wie najlepiej, które pozy najbardziej "lubi" aparat.
O nie, tylko nie rób mi zdjęcia!
Wiele z nas odruchowo zasłania się przed nakierowanym na nas obiektywem aparatu. Choć wszyscy wiedzą, że naturalne, niepozowane zdjęcia są najlepsze, czasem chcemy mieć pamiątkę z odwiedzin w ciekawym miejscu, ale wciąż wychodzimy nie najlepiej, co tylko potęguje dalszą niechęć do bycia fotografowanym. Na szczęście istnieją proste triki i szybkie do zapamiętania pozy, dzięki którym zawsze wyjdziesz korzystnie na fotografiach. Fotografka Beata Trzeciak podzieliła się trzema pozami "na już", które są uniwersalne i zawsze trafione - nieważne, jaką masz sylwetkę, czy jesteś wewnątrz budynku, czy też stoisz przed nim. Gotowa na rewolucję i zmianę podejścia do fotografowania?
3 najlepsze pozy do zdjęcia, które "robią robotę"
- Poza nr 1:
- Przede wszystkim nie stawaj na baczność, bo tworzysz wtedy z ciała nieatrakcyjny "prostokąt" - ostrzega na instagramowym filmiku Beata Trzeciak (@beata_trzeciak_fotografia). Lepiej stań w lekkim rozkroku, jedną nogę wystaw nieco do przodu, ciężar ciała przenieś na tę bardziej z tyłu. Biodro od nogi, na której spoczywa ciężar ciała "wypchnij" lekko w bok. Ramiona ustaw na różnej wysokości. Jeśli nie wiesz, co zrobić z rękoma, możesz na przykład złapać nimi torebkę, dół swetra czy kurtki.
- Poza nr 2:
Ustaw się "pół-tyłem" do aparatu. Jedną nogę wyciągnij w tył, a ciężar ciała niech spoczywa na prostej nodze. Spoglądaj na aparat przez ramię. Jedna ręka niech przytrzymuje ramię drugiej spoczywając na plecach. To da efekt, jakbyś była w trakcie chodu i obracała się nieco do fotografa.
- Poza nr 3:
Stań w lekkim rozkroku, ciężar ciała niech spoczywa na jednej nodze. Drugą nogę zegnij w kolanie na bok, opierając stopę tej nogi na kostce nogi, którą obciążasz. - Jedną rękę zegnij w łokciu w okolicach głowy, a drugą także zegnij w łokciu i ustaw na wysokości pasa - radzi fotografka.
Spróbujesz?