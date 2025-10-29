Od teraz na zdjęciach będziesz zawsze wychodzić świetnie. Zastosuj rady od fotografki

Jagoda Pazur

Jagoda Pazur

"Nie rób mi zdjęć, zawsze źle wychodzę" - znasz to? Nie rezygnuj ze wspaniałych pamiątkowych zdjęć. Wystarczy zastosować kilka prostych trików, dzięki którym zawsze wyjdziesz korzystnie na zdjęciu. Wszystkie pochodzą od fotografki, która wie najlepiej, które pozy najbardziej "lubi" aparat.

Aparat skierowany w twoją stronę cię zniechęca? Wystarczą drobne zmiany w pozowaniu, by wyglądać na zdjęciach jak modelka
Aparat skierowany w twoją stronę cię zniechęca? Wystarczą drobne zmiany w pozowaniu, by wyglądać na zdjęciach jak modelkaCanva ProINTERIA.PL

O nie, tylko nie rób mi zdjęcia!

Wiele z nas odruchowo zasłania się przed nakierowanym na nas obiektywem aparatu. Choć wszyscy wiedzą, że naturalne, niepozowane zdjęcia są najlepsze, czasem chcemy mieć pamiątkę z odwiedzin w ciekawym miejscu, ale wciąż wychodzimy nie najlepiej, co tylko potęguje dalszą niechęć do bycia fotografowanym. Na szczęście istnieją proste triki i szybkie do zapamiętania pozy, dzięki którym zawsze wyjdziesz korzystnie na fotografiach. Fotografka Beata Trzeciak podzieliła się trzema pozami "na już", które są uniwersalne i zawsze trafione - nieważne, jaką masz sylwetkę, czy jesteś wewnątrz budynku, czy też stoisz przed nim. Gotowa na rewolucję i zmianę podejścia do fotografowania?

Zobacz również:

Zdjęcia autorstwa naszych znajomych mogą nas zszokować, bo znacznie odbiegają od selfie
Życie i styl

Nie podobasz się sobie na zdjęciach? Nie tylko ty. Oto prawdziwe powody

Olga Klamecka
Olga Klamecka

3 najlepsze pozy do zdjęcia, które "robią robotę"

Kobieta w różowej sukience pozuje z uśmiechem do zdjęcia na tle jasnego budynku, trzyma w ręku słomkowy kapelusz i żółtą torebkę, naprzeciwko stoi fotograf z aparatem.
Od teraz będziesz dokładnie wiedziała, jak ustawić się do zdjęćCanva ProINTERIA.PL
  • Poza nr 1:

- Przede wszystkim nie stawaj na baczność, bo tworzysz wtedy z ciała nieatrakcyjny "prostokąt" - ostrzega na instagramowym filmiku Beata Trzeciak (@beata_trzeciak_fotografia). Lepiej stań w lekkim rozkroku, jedną nogę wystaw nieco do przodu, ciężar ciała przenieś na tę bardziej z tyłu. Biodro od nogi, na której spoczywa ciężar ciała "wypchnij" lekko w bok. Ramiona ustaw na różnej wysokości. Jeśli nie wiesz, co zrobić z rękoma, możesz na przykład złapać nimi torebkę, dół swetra czy kurtki.

  • Poza nr 2:

Ustaw się "pół-tyłem" do aparatu. Jedną nogę wyciągnij w tył, a ciężar ciała niech spoczywa na prostej nodze. Spoglądaj na aparat przez ramię. Jedna ręka niech przytrzymuje ramię drugiej spoczywając na plecach. To da efekt, jakbyś była w trakcie chodu i obracała się nieco do fotografa.

Dwie kobiety siedzące na drewnianej ławce w parku, jedna z nich nosi okulary przeciwsłoneczne, druga trzyma smartfona i wykonuje zdjęcie lub selfie. Otoczenie naturalne, w tle widoczne drzewa i sucha trawa.
Jeśli dotąd trudno było ci się ustawić do zdjęcia, te wskazówki są dla ciebieCanva ProINTERIA.PL
  • Poza nr 3:

Stań w lekkim rozkroku, ciężar ciała niech spoczywa na jednej nodze. Drugą nogę zegnij w kolanie na bok, opierając stopę tej nogi na kostce nogi, którą obciążasz. - Jedną rękę zegnij w łokciu w okolicach głowy, a drugą także zegnij w łokciu i ustaw na wysokości pasa - radzi fotografka.

Spróbujesz?

"Nomada": Co zobaczyć w Alanyi? To "tureckie Władysławowo"INTERIA.PL

Najnowsze