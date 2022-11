Dolnośląskie wsie walczą o zaszczytny tytuł

Organizatorem konkursu "Piękna Wieś Dolnośląska" jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Instytucja co roku zaprasza do wzięcia udziału w dwóch kategoriach: Najpiękniejsza Wieś i Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi. W tym roku zmagania zorganizowano już po czternasty. To wyjątkowo piękna tradycja, która wspiera lokalne inicjatywy i pomaga rozwijać się poszczególnym miejscowościom regionu.

Konkurs ma na celu nie tylko wybranie spośród wielu zgłoszeń tej jednej, najpiękniejszej wsi, ale również docenienie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich i nagrodzenie ich zaangażowania w życie wspólnoty. Samorządowi Województwa Dolnośląskiego - jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie internetowej - zależy na "promowaniu wzorców działalności społeczności lokalnych oraz poprawie warunków życia na wsi w ramach programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi".

Zgłoszeń co roku nie brakuje. Wsie chętnie biorą udział w zmaganiach o tytuł "najpiękniejszej". O wyborze laureatów decyduje komisja konkursowa powołana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Jej członkowie, aby wyłonić zwycięską miejscowość, zwiedzają wioski, kosztując regionalnych potraw. Oglądają również występy zespołów ludowych i rozmawiają z mieszkańcami miejscowości.

O co walczą wsie biorące udział w konkursie "Piękna Wieś Dolnośląska" organizowanym przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego? Nagrodą oczywiście jest zaszczytny tytuł. Miejscowość wybrana przez jury otrzymuje jednak również gratyfikację pieniężną, która ma wspomóc działania lokalnej społeczności. Wysokość wyróżnienia finansowego - zgodnie z regulaminem konkursu - określona jest co roku decyzją członka zarządu właściwego do spraw obszarów wiejskich i rolnictwa.

Te wsie już zostały wyróżnione

W konkursie zostało wyróżnionych już czternaście wsi. Każdą z nagrodzonych miejscowości odznaczają malownicze widoki, zabytki, ciekawe inicjatywy lokalne i magiczny klimat. Tytuł Najpiękniejszej Wsi w ubiegłych latach powędrował już do Mościska w gminie Dzierżoniów (2009 rok), Dobków w gminie Świerzawa (2011 rok), Czapli w gminie Pielgrzymka (2015 rok), czy do wsi Niedźwiedzice znajdującej się w gminie Chojnów (2017 rok). Poniżej przedstawiamy trzy miejscowości, które wygrały zmagania w ostatnich latach - w tym tegorocznego laureata.

Najpiękniejsza Wieś 2020: Konradówka w gminie Chojnów

Dwa lata temu w konkursie organizowanym przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego wyróżniona została wieś Konradówka położona w powiecie legnickim, w gminie Chojnów.

Konradówka nazywana jest również "Rogatą Wsią". W miejscowości żyje bowiem wielu gospodarzy, trudniących się hodowlą zwierząt gospodarczych. Latem na łąkach nie brakuje więc mlecznych krów, a także owcy, baranów i kóz. Mieszkańcy Konradówki szczycą się tym, że przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje są bardzo mocno widoczne w ich wsi. Zachwalają również tutejsze ukształtowanie terenu, piękne lasy i malowniczą dolinę rzeki Skora.

Najpiękniejsza Wieś 2021: Sulistrowice w gminie Sobótka

W 2021 roku zaszczytny tytuł Najpiękniejszej Wsi zdobyły Sulistrowice położone w powiecie wrocławskim, w gminie Sobótka. Miejscowość liczy nieco ponad 400 mieszkańców. Położona jest nad Zalewem Sulistrowickim u podnóża góry Ślęża.

Sulistrowice to przede wszystkim zapierające dech w piersiach widoki. Wieś otoczona jest Wzgórzami Oleszeńskimi i położona nieopodal Przełęczy Sulistrowickiej. Sulistrowice są częścią Ślężańskiego Parku Krajobrazowego.

Najpiękniejsza Wieś 2022: Międzygórze w gminie Bystrzyca Kłodzka

Tegoroczną, 14. edycję konkursu "Piękna Wieś Dolnośląska" wygrała miejscowość Międzygórze położona w powiecie kłodzkim, w gminie Bystrzyca Kłodzka.

To wyjątkowo malownicza wieś, która powstała w XVI wieku. Wyróżnia się niezwykłym klimatem, zabytkami i malowniczymi widokami. Działa tu wiele domów wczasowych i pensjonatów a także dwa wyciągi narciarskie.

Międzygórze często nazywane są przez lokalną społeczność i przyjezdnych "małą Szwajcarią". To doskonała baza wypadowa dla pieszych wycieczek w Masyw Śnieżnika. Miłośnicy górskich wypraw powinni zapamiętać nazwę tej urokliwej miejscowości i zaplanować wycieczkę w te regiony.

Planujemy w najbliższym czasie przeprowadzić dodatkowe inwestycje infrastrukturalne, dzięki którym nasza gmina stanie jeszcze bardziej atrakcyjna dla wszystkich, którzy zechcą ją odwiedzić. Czeka nas ogrom pracy, ale już teraz w imieniu swoim i mieszkańców bardzo serdecznie dziękują za to wyróżnienie powiedziała Renata Surma, Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej podczas prezentacji wyników konkursu.

