Mięsny jeż, wróżka Despina czy w końcu wschodząca gwiazda Dagmara Kaźmierska - czy znajdziemy tu kogoś, komu nic nie mówią te hasła i kto nie łączy ich właśnie z hitowym paradokumentem Polsatu sprzed lat? Sądząc po reakcjach na profilu facebookowym agencji castingowej, zapowiada się, że "Pamiętniki z wakacji" znów będą gromadzić przed telewizorami tysiące widzów.

"To jest coś o czym nawet nie marzyłam, a czego potrzebowałam!"

Fajnie że nowe odcinki wkroczą po tylu latach, mogli trochę dawniej już pomyśleć o tym ale lepiej pózno niż wcale. Jeden z lepszych seriali paradokumentalnych.

Mięsny jeż - hit "Pamiętników z wakacji"

To chyba najsłynniejszy epizod w historii tego serialu. Odcinek, w którym głównym wątkiem był urlop Henia i jego żony Beaty, którzy na Gran Canarię przyjechali z rodzicami Henia. Historia rodzinna zgasła w obliczu piosenki, którą Henio zaśpiewał w reakcji na danie, które podała jego młażonka - właśnie tzw. mięsnego jeża.

- Mięsny jeż to moje ulubione danie. Zawsze, kiedy przyrządzamy go z Beatką, śpiewamy: Mięsny jeż, mięsny jeż, ty go zjesz, ty go zjesz... - mówił. O mięsnym jeżu powstała niezliczona ilość memów oraz piosenka Cezika "Bende Go Zjadł!".

Dagmara Kaźmierska debiutowała w "Pamiętnikach"

Przyszła królowa życia wcieliła się w rolę imprezowej Krystyny, która na Gran Canarię przyjechała wraz ze swoją 17-letnią córką Dżesiką. Panie na rajskich wakacjach miały poprawić swoje rodzinne relacje. Co z tego wyszło? Zajrzyjcie do 51. odcinka.

Zdjęcie Dagmara Kaźmierska w "Pamiętnikach z wakacji" / materiały prasowe

Nowe "Pamiętniki z wakacji" - casting

Kto może wziąć udział w castingu? Poszukiwane są osoby dyspozycyjne, nagrania będą trwały trzy tygodnie. Wszystko odbywać się będzie na Wyspach Kanaryjskich. Organizator zapewnia przelot, noclegi i pełne wyżywienie. Po prostu all inclusive, jak to w "Pamiętnikach". Kiedy? Agencja informuje, że nagrania będą trwały we wrześniu i październiku.

Udział poleca jedna z uczestniczek poprzedniej edycji:

Polecam sama brałam udział i do dziś każdy z moich znajomych pamięta mnie jak grałam Wróżke Despine. kto tylko może niech spróbuje.

"Pamiętniki z wakacji" to paradokument, opowiadający historie Polaków wyjeżdżających na wakacje na hiszpańską Gran Canarię. Widzowie mogli śledzić ich pogmatwane losy i niezwykłe perypetie w latach 2011 - 2016 r. Wiele z odcinków stało się kultowymi, np. mięsny jeż. W jednym z epizodów gościnnie wystąpił sam Krzysztof Ibisz.

Będziecie oglądać?