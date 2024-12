- Jadę kupić jeansy , nie powinno chyba być żadnego problemu...? - tak rozpoczyna się viralowy filmik Karoliny Czak (Instagram: karolina_czak ), który obejrzało niemal 2 miliony osób. Młoda kobieta wybrała się do kilku najpopularniejszych sklepów tzw. "sieciówek" i w przymierzalniach zmierzyła (oprócz spodni) się z zaskakującą prawdą dotyczącą rozmiarówek w poszczególnych sklepach, które nie miały nic wspólnego ze standardową skalą wielkości jeansów, do której się przyzwyczailiśmy. Karolina w każdym z następujących sklepów: C&A, Sinsay, Stradivarius i Reserved mierzyła spodnie w różnych fasonach i rozmiarach: 36, 38, 40 i 42. Wnioski po tym, jak się okazało, eksperymencie, zaskoczyły wszystkich.

Pierwszym sklepem był C&A, w którym 44 i 42 były za duże, 38 było lekko za duże, za to model jeansów w rozmiarze 36 leżał wprost idealnie i kobieta zastanawiała się, czy ich nie kupić - No ideolo i w nogach i w pupie i w talii - przekonywała zaskoczona.

Następnie dziewczyna wybrała się do Sinsay. Tutaj rozmiary były kompletnie inne, bo po przymierzeniu spodni w rozmiarze 38 dziewczyna miała problemy z oddychaniem i poruszaniem się, natomiast rozmiar 40 był po prostu za duży. Podobnie jak 42 i 44 (co oczywiste).

Kolejny sklep to Stradivarius. Rozmiar 36 był kompletnie za mały, na filmiku widzimy, jak Karolina nie jest w stanie nawet zapiąć guzika, a jeansy w rozmiarze 38 nie chciały nawet przejść przez udo. Co zaskakujące, ten sam rozmiar w tym samym sklepie, ale w innym modelu spodni leżał idealnie. Kolejna para w rozmiarze 40 również leżała dobrze, ale 42 było sporo za duże. - O wiele bardziej za duże niż 42 też ze Stradivariusa, które miałam na sobie podczas zakupów - zaznaczyła Instagramerka.

Na koniec widzimy Karolinę już w domu. - Podsumowując, bo wierzę, że mogło się wam trochę pomieszać: 36 jest na mnie jednocześnie idealne i za małe; 38 jest: za małe, dobre i idealne; 40 jest za małe, za duże, dobre, za małe i za duże jednocześnie; 42 jest za duże, dużo za duże i za małe - wylicza. Radzi swoim obserwatorkom, by nie przywiązywały się do jednego numeru, który może zwyczajowo noszą, bo - co udowodniła na filmie - nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, a różnice w wielkości ubrań pomiędzy sklepami to norma. Ba! Rozmiary jeansów mogą się diametralnie różnić nawet w obrębie tego samego sklepu, gdy zdecydujemy się na przymierzenie innych modeli.