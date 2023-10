Życie i styl Znikające liczby - nie można się oderwać od tej zagadki. Iluzja optyczna, która daje do myślenia

Iluzja optyczna działa na styku naszych oczu i mózgu. To, że niektórzy ludzie zauważają obraz w takiej iluzji szybciej niż inni, to efekt "oszukiwania" mózgu i korzystania ze "skrótów". Kiedy na coś patrzysz, tym, co naprawdę widzisz, jest światło, które odbiło się od tego na co patrzysz, "weszło" do twojego oka, a ono przekształciło to światło w impulsy elektryczne, które z kolei twój mózg przekształca w ostateczny obraz. Ten proces trwa około jednej dziesiątej sekundy.

Reklama

Złudzenia optyczne wykorzystywane były i są w badaniach psychoanalitycznych, ponieważ rzucają trochę światła na twój iloraz inteligencji (IQ). Zdrowy ludzki mózg może patrzeć na rzeczy lub obrazy na różne sposoby, tworząc tym samym percepcję odpowiednią do sposobu patrzenia. Jedną z takich sprytnych ilustracji jest właśnie złudzenie optyczne, w którym musisz dostrzec pandę ukrytą między zygzakowatymi liniami.

Iluzja optyczna - czy widzisz pandę?

To konkretne złudzenie optyczne jest przykładem efektu McCollough. To zjawisko wizualne zostało odkryte przez Celeste McCollough w 1965 roku. Odkryła ona, że wpatrywanie się w dwukolorowe siatki przez kilka minut może oszukać oko, sprawiając, że zobaczy ono coś innego.

Niezależnie od tego, czy możesz dostrzec wyłaniającą się z zygzaków postać, czy po prostu patrzenie na ten obraz przyprawia cię o zawroty głowy, wiedz, że to złudzenie optyczne stworzone przez rosyjskiego artystę Ilję Klemencova dla fundacji WWF. Obraz zatytułowany "They Can Disappear" miał na celu rozpowszechnienie problemów, z jakimi zmaga się świat przyrody.

Zobacz też: INFJ - najrzadszy typ osobowości. Jakie cechy go charakteryzują?