To najrzadszy typ osobowości. Jeśli masz te cechy, jesteś absolutnie wyjątkowa

Ludzie o osobowości INFJ są empatami tego świata. INFJ to ktoś introwertyczny, podążający za intuicją, uczuciami i własnym osądem. Zazwyczaj są bardzo kreatywnymi ludźmi, którzy dbają o ludzi wokół nich.

Jakie cechy mają ludzie o osobowości Rzecznika (INFJ)?

1. Stają w obronie tego, co słuszne. Jako typ osobowości adwokata, INFJ jest bardzo zmotywowany, aby robić to, co słuszne i stawać w obronie swoich przekonań. Stają w obronie innych i jeśli tylko mogą, pomagają, nawet kosztem własnych korzyści.

2. Są kreatywni. INFJ to bardzo kreatywni ludzie, którzy znajdują radość we wszelkich działaniach artystycznych. Często gonią za twórczym spełnieniem i znajdują radość w myśleniu w sposób wykraczający poza normę.

3. Są wnikliwi. Wiąże się to z ich wysoce empatyczną naturą. Zazwyczaj widzą sytuacje z innej perspektywy, co pozwala im mieć pełen pogląd na sprawę.

4. Są ukierunkowani na cel. Najpierw próbują znaleźć konkretną misję lub cel w życiu. Później gonią za tym celem, włączając go w swoje hobby, karierę, a nawet osobiste przedsięwzięcia.

5. Są lojalni i autentyczni. Rzecznicy są lojalnymi i troskliwymi towarzyszami, pod warunkiem, że są otoczeni przez właściwych ludzi. Są ciepli i entuzjastyczni i zazwyczaj nie wymagają dużej uwagi od tych, których kochają. Muszą jednak wiedzieć, że w razie potrzeby mogą na nich liczyć.

6. Czują inaczej. Głęboko w swoim rdzeniu INFJ czuje inaczej. Trudno to wytłumaczyć, ale tak jest.

7. Często są samotni. Ze względu na swoją naturę mogą być samotnikami, jeśli nie znajdą pasujących do nich ludzi. Nie przeszkadza im też przebywanie we własnym towarzystwie. Do tego stopnia, że mogą skończyć naprawdę samotnie.

8. Ich podejście do życia to: "wszystko albo nic". Jeśli mają misję i cel, są perfekcyjni w dążeniu do niego. Często dzielą zadania na mniejsze kroki, a jeśli nie są w stanie wykonać zadania lub wizji dla siebie, prawdopodobnie staną się sfrustrowani. W działaniu w grupie nie uznają półśrodków, albo wszyscy się na coś decydujemy, albo wszyscy odpuszczamy.

9. Są altruistyczni. INFJ interesuje globalne dobro, dobro dostępne dla wszystkich. Przy czym stawiają cudze dobre ponad swoim. Ich bezinteresowność może wpędzić ich w kłopoty, czy po prostu sprawić, że zostaną przez kogoś wyrachowanego wykorzystani. Zwłaszcza jeśli nie wyznaczają zdrowych granic.

10. Są wrażliwi na krytykę. Główną słabością osobowości INFJ jest to, że obdarzone nią osoby mogą być bardzo wrażliwe na krytykę. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy ludzie kwestionują ich zasady.

11. Nie otwierają się przed nikim. A czasami zamykają się na innych, ponieważ są osobami wysoce prywatnymi. Wręcz mogą czuć się tak, jakby byli ciężarem dla innych.

