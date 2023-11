W Polsce od kilku lat można obserwować renesans tradycyjnych imion. Obok ponadczasowej Anny i Marii, a dla chłopców Jana i Antoniego, w czołówce rankingów popularności znajdziemy też Stanisława, Zofię, Nikodema i Hannę - imiona, które przez długi czas kojarzone były z pokoleniem powojennego wyżu demograficznego.

Wśród części rodziców zainteresowaniem cieszą się również typowo polskie imiona takie jak: Kazimierz, Mieszko, Bolesław czy Gniewomir, a dla dziewczynki Jagna czy Bogna.

Są i takie imiona, które choć ładnie brzmiące i posiadające niecodzienne znaczenie wciąż czekają na swój czas. Jednym z nich jest Klotylda.

Zdjęcie Klotyldy to empatyczne i rodzinne kobiety, które stoją na straży domowego ogniska / 123RF/PICSEL

Klotyldy - empatyczne i rodzinne

Klotylda to imię pochodzenia germańskiego, które przetłumaczyć by można jako "słynąca z walki". Mimo tego znaczenia, Klotyldy odznaczają się zwykle spokojnym usposobieniem. Cechuje je dążenie do zgody, dbałość o relacje z bliskimi, zdolność budowania trwałych więzi, które są w stanie przetrwać poważne, życiowe kryzysy.

Klotyldy najlepiej czują się zawodach, opartych na kontaktach z ludźmi. Sprawdzą się zarówno jako nauczycielki, psycholożki, opiekunki społeczne, jak też pracownice działów HR i promocji. Świetnie poradzą sobie również zarządzając rodzinną firmą.

A co astrologia mówi o Klotyldach? Kobiety o tym imieniu są numerologiczną szóstką, cechuje je więc ponadprzeciętna empatia, troskliwość, a rodzina jest dla nich priorytetem. Najlepszym partnerem lub partnerką dla Klotyldy będzie osoba spod znaku Byka lub Raka.

Zdjęcie Kobiety o imieniu Klotylda to numerologiczne szóstki. Świetnie znajdą się "w parze" z osobami spod znaku Byka lub Raka / 123RF/PICSEL

Klotylda - co jeszcze warto wiedzieć o tym imieniu?

Klotylda imieniny może obchodzić dwa razy do roku - 3 czerwca i 23 października. Na tę okazję solenizantce można podarować perfumy z jaśminową lub figową nutą (to szczęśliwe rośliny Klotyldy) lub biżuteryjny drobiazg z malachitem bądź kamieniem księżycowym (to jej szczęśliwe minerały).

Choć Klotylda nie jest zbyt popularnym imieniem (według statystyk z 2019 roku w Polsce nosiły je 93 kobiety, a w minionym półroczu nie nadano go ani razu), jesteśmy w stanie wskazać kilka słynnych noszących je postaci.

Są to przede wszystkim arystokratki, znane z historycznych opracowań, takie jak Klementyna Orleańska, właśc. Maria Klementyna Leopoldyna Karolina Klotylda Burbon-Orleańska - księżniczka francuska, księżna Saksonii, czy Klotylda Maria Sachsen-Coburg-Saalfeld - arcyksiężna Austrii.

Klotylda w swej pełnej wersji może sprawiać wrażenie imienia zbyt poważnego dla małego dziecka. Istnieje jednak kilka wdzięcznych zdrobnień, którymi można zwracać się do kilkuletniej Klotyldy, są to np. Kloti, Tyldzia, Tylda, czy Klodi.