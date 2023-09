Ponad 180 tys. Polek nosi to imię. Są skazane na sukces

Sylwia to imię, które nie jest w Polsce szczególnie popularne, jednak wciąż nosi je wiele kobiet. Panie o tym imieniu odznaczają się dużą ambicją i determinacją. Są energiczne i pracowite. Imię to współgra doskonale ze znakami Byka, Panny, Skorpiona i Koziorożca. Co jeszcze warto wiedzieć o osobach o tym imieniu? Co oznacza imię Sylwia? Kiedy są imieniny Sylwii?

Zdjęcie Imię Sylwia pochodzi z języka łacińskiego. W Polsce pojawiło się najprawdopodobniej w XIX wieku / 123RF/PICSEL