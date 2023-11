Spis treści: 01 Silne imiona żeńskie

02 Lista silnych imion żeńskich

Silne imiona żeńskie

Silne imiona żeńskie są wyjątkowe ze względu na swoją moc. Mimo odmiennego znaczenia i pochodzenia łączy je jedno - siła do radzenia sobie z problemami.

Silne imiona żeńskie nadawano bohaterkom, królowym i wojowniczkom. Są oznaką zdecydowania i niezachwianej determinacji. Nadanie ich córce przyczyni się do rozwoju niezawodnej intuicji.

Lista silnych imion żeńskich

Przygotowaliśmy listę imion damskich dla odważnych i pewnych siebie dziewczynek. Jakie są silnie imiona żeńskie?

Elżbieta

To silne imię żeńskie uznawane jest również za królewskie. Pochodzi z języka hebrajskiego od słowa "elzeba" lub "eliszeba", co oznacza "Bóg mą przysięgą". Jego pochodzenia sięga czasów Biblii i odnosi się do św. Elżbiety - matki Jana Chrzciciela. Imię to nadano w Polsce 66 dziewczynkom w pierwszej połowie 2023 roku. Dniami na obchodzenie imienin są: 4 stycznia, 19 i 20 lutego, 24 kwietnia, 6 maja, 18 czerwca, 4, 8, 11, 13, 26 lipca, 14 września, 21 października, 4, 5, 14, 17, 19, 25 listopada, 13 grudnia.



Jadwiga

Silne imię Jadwiga ma pochodzenie germańskie i powstało od słów "hadwig" lub "hedwig", składających się z elementów "hadu" - walka i "wig" - bój. Oznacza więc waleczną kobietę. Jak czytamy na stronie gov.pl, w pierwszej połowie 2023 roku imię to otrzymały 102 dziewczynki. Jadwiga najczęściej obchodzi imieniny 17 lipca i 15 października. Inne daty to: 2 luty, 14 kwietnia, 8 czerwca, 28 sierpnia, 16 października.

Waleria

Imię Waleria pochodzi z języka łacińskiego, z czasów starożytnego Rzymu od przydomku "valerius" oznaczającego "tę, która jest z silnego rodu Waleriuszów". Prawdopodobnie imię pochodzi także od słowa "valens" - zdrowy, silny, mocny. To silnie imię nie zyskało dużej popularności w Polsce w pierwszej połowie 2023 roku. Otrzymało je tylko 15 dziewczynek. Imieniny Walerii obchodzimy 28 kwietnia, 5 czerwca, 8 października i 9 grudnia.

Stefania

Imię Stefania pochodzi od greckiego słowa "stephanos" i oznacza "wieniec, znak zwycięstwa, koronę". Imię to nadano 143 dziewczynkom w pierwszej połowie 2023 roku. Imieniny Stefani wypadają 2 stycznia, 14 maja i 18 września.

Wiktoria

Wiktoria to łacińskie imię, pochodzące od popularnego wyrazu "victoria", czyli zwycięstwo. Imię to nadano rzymskiej bogini zwycięstwa. Nosiła je także królowa Anglii. Silne imię Wiktoria jest popularne w Polsce, ponieważ w pierwszej połowie 2023 roku nadano je aż 1296 dziewczynkom. Wiktoria najczęściej obchodzi imieniny 23 grudnia. Inne daty to: 24 marca, 20 maja, 12 i 21 sierpnia, 8 i 17 listopada.

Marcela

Marcela pochodzi od łacińskiego słowa "marceli", które oznacza "mały wojownik". Wywodzi się także od nazwy Marcelli/ Marcellus - rodu Klaudiuszów. W pierwszej połowie 2023 roku 16 dziewczynek otrzymało to imię. Imieniny Marceli świętuje się 31 stycznia lub 28 czerwca.

Matylda

Silne imię Matylda pochodzi z języka germańskiego od słów "macht" - siła, władza i "hiltia" - walka. Pasuje więc do kobiety silnej, odważnej w walce. W pierwszej połowie 2023 roku imię Matylda otrzymało 418 dziewczynek. Imieniny obchodzone są najczęściej 14 marca. Inne daty to: 19 listopada, 11 i 19 stycznia.

Regina

Regina to silne, łacińskie imię nawiązujące do zwrotu "Regina Coeli", który określa Matkę Boską Królową Niebios. Imię Regina obecnie nie jest popularne, nadano jedynie 4 dziewczynkom w pierwszej połowie 2023 roku. Imieniny są obchodzone 17 marca, 7 września i 21 listopada.

źródło: gov.pl

