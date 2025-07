"Bezpieczeństwo Klientów jest naszym priorytetem, dlatego też robimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najszybciej wyjaśnić sprawę" - informuje sieć sklepów.

Termin przydatności do spożycia/ Data minimalnej trwałości: 02/2027, 05/2027, 06/2027

Carrefour apeluje do klientów

Osoby będące w posiadaniu tego produktu o określonym numerze partii proszone są o niespożywanie go, nieużywanie, wyrzucenie lub odniesienie do sklepu Carrefour do dnia 01/08/2025 (włącznie) w celu zwrotu należności - apeluje sieć.