Polskie gwiazdy, które pokazały ciało po porodzie. Odważne zdjęcia młodych mam

Kobiecie ciało po porodzie wygląda nieco inaczej niż przed ciążą - tak jest zazwyczaj. Młode mamy z polskiego show-biznesu szczerymi zdjęciami pokazują, że samoakceptacja jest kluczem do szczęścia. Większość z nich zmaga się z cellulitem, obwisłą skórą, dodatkowymi kilogramami, rozstępami.

Magdalena Stępień

Niedawno Magdalena Stępień opublikowała zdjęcie, na którym widać, jak zmieniło się jej ciało po ciąży. Celebrytka przed porodem zajmowała się modelingiem. Była nawet uczestniczką jednego z popularnych programów telewizyjnych "Top Model". Stępień w trakcie ciąży i zaraz po niej przeżyła trudne chwile. Załamała się, gdy partner i ojciec dziecka, piłkarz Jakub Rzeźniczak odszedł od niej. Z miesiąca na miesiąc Magdalena Stępień czuje się lepiej, o czym informuje fanów na Instgaramie.

Kilka rozstępów na brzuchu już zawsze będzie uświadamiało mnie jak wielki cud wydałam na świat.

Agnieszka Włodarczyk

Agnieszka Włodarczyk w tym roku urodziła pierwsze dziecko. Aktorka na Instgaramie chętnie mówi o blaskach i cieniach macierzyństwa. Porusza tematy, które nurtują młode mamy. Pyta bardziej doświadczonych kobiet o to, jak zwalczyć problemy z laktacją i wstyd przed publicznym karmieniem piersią. Włodarczyk zaledwie cztery miesiące po porodzie pokazała, jak ciąża zmieniła jej ciało. Obserwatorzy docenili poczucie humoru influencerki.

Jutro minie cztery tygodnie od porodu, a ja nadal mam spory brzuch. Chciałam sobie coś kupić, ale chyba jeszcze nie ma sensu... za to buty leżą idealnie.

Klaudia Halejcio

"Moje ciało tyle wytrzymało" - napisała Klaudia Halejcio we wpisie prezentującym, jak zmieniło się jej ciało po ciąży. Niezwykle szczere zdjęcie bardzo spodobało się internautom. Młoda mama tuli na nim noworodka do piersi. Na brzuchu Halejcio widoczna jest świeża blizna. Maleńka Nel urodziła się w czerwcu tego roku. Niedawno aktorka świętowała cztery miesiące córeczki na świecie. Mama szybko wraca do formy i chętnie chwali się postępami na Instgaramie.

Monika Mrozowska

Monika Mrozowska ma 41 lat. W tym roku urodziła czwarte dziecko. Aktorka na Instagramie chętnie prezentuje smukłą sylwetkę. Zaznaczyła, że jest wdzięczna swojemu ciału za to, jak wiele mogła dzięki niemu osiągnąć. "Ja kocham swoje ciało, wiem, przez ile przeszło, dlatego nigdy nie oceniam czyjegoś wyglądu. Raz mam tego ciała mniej i bardzo lubię je wtedy pokazywać, a raz więcej i wtedy też je pokazuję, choć przyznaję, że mniej chętnie. Ale kocham je cały czas" - napisała pod zdjęciem, w kostiumie kąpielowym Monika Mrozowska.

Marina Łuczenko-Szczęsna

Marina Łuczenko-Szczęsna siedem tygodni po porodzie opublikowała krótki film, na którym pozuje w bikini. Internautki nie mogły nadziwić się, jak ciało żony piłkarza wygląda zaledwie dwa miesiące po porodzie. Smukła sylwetka piosenkarki zaskoczyła wszystkich. We wpisie Marina Łuczenko-Szczęsna wytłumaczyła, że tak szybki powrót do formy zawdzięcza genom. Zaznaczyła także, że będąc w ciąży, nie ćwiczyła i chętnie zajadała się słodyczami.

Kochane jestem dumna ze swojego ciała, przede wszystkim dlatego, że rozwijało się w nim życie mojego synka. Niestety nie zdradzę Wam recepty na smukłą sylwetkę, ponieważ po urodzeniu nie stosowałam diet odchudzających ani ćwiczeń. (...) Oczywiście staram się jeść zdrowo natomiast myślę, że w moim przypadku za figurę na którą nie narzekam muszę podziękować rodzicom, czyli dobrym genom.

Maffashion

Maffashion została mamą we wrześniu 2020 roku. To właśnie wtedy na świat przyszedł jej synek Bastek. Influencerka miesiąc po porodzie opublikowała zdjęcie, na którym pokazała, jak po ciąży prezentuje się jej brzuch. Szczerość influencerki bardzo doceniły jej fanki. "Jesteś piękną kobietą. A to co jest dla mnie osobiście cudowne, to fakt, iż mimo tego, że ciąża pozostawiła zmiany na Twoim ciele, dajesz przekaz #bodypositive" - zaznaczyła obserwatorka w komentarzu.

Od tego czasu Julia Kuczyńska opublikowała już kilka zdjęć w bikini. Maffashion zawsze była szczupła i prowadziła aktywny tryb życia, to pomaga jej w szybkim powrocie do formy.

