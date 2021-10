Joanna Koroniewska jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych. Razem ze swoim mężem, Maciejem Dowborem, poznanym na planie "M jak miłość", często pokazują swoje życie prywatne i w zabawny sposób komentują codzienność. Właśnie za to pokochali ich internauci, których coraz więcej przybywa na profilu instagramowym Koroniewskiej.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor - odważne zdjęcia

Ostatnio Koroniewska opublikowała niezwykle działające na wyobraźnię krótkie wideo, na którym leży na łóżku w białym szlafroku, w jednoznacznej pozie.





Instagram Post

Opis również sugerował niezłą zabawę małżonków:



Miłego weekendu Kochani! Jakie Wy macie plany?! Z dziećmi czy bez?! #jaksieniemacosielubi #jestpysznie #������������ #dowborybehappy #jestMOC #iznowuweekend #mążiżona #dziecizawszenajważniejsze

Opublikowała również kilka zdjęć, na których razem z mężem leżą rozebrani.



Instagram Post

To naprawdę rozpaliło wyobraźnię fanów pary gwiazd! Koroniewska ostudziła jednak komentatorów i wyznała, że po prostu... wybrali się z mężem na masaż!



About last night. To nie jest to co myślicie. Żadne harce nie miały miejsca. Dowborowi było tak dobrze po masażu padł jak dzidziuś o 22.00. Okazało sie, że sprawa ma drugie dno, zresztą sami zobaczcie. Na kolejnym slajdzie. Jak myślicie dlaczego kobiety krępują się męskich masażystów? Co innego Dowbor, on wstydzi się kobiet - zupełnie nie wiem dlaczego. P.s. Dla wrażliwych: Tak to był masaż. Nie, Maciek NIE jest nagi. Tak, MA na sobie stringi. I chyba założył na właściwą stronę.

- tak opisała to w poście instagramowym.Pokazała także screen wiadomości, jaką otrzymała od jednej z obserwatorek - była ona żoną masażysty, który zajął się ciałem Macieja Dowbora.



To mój mąż dzisiaj robił Maćkowi dobrze… dziwnie to brzmi. Ale chyba się już przyzwyczaiłam. Do zobaczenia na domówce.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor podbijają sieć

Komentatorzy oczywiście nie pogniewali się na parę za to, że tak ich zmylili na swoim profilu. Przeciwnie - pojawiły się liczne głosy sympatii dla Koroniewskiej i Dowbora, docenienie ich poczucia humoru i podziękowania za luz i normalność.





Uwielbiam wasze poczucie humoru. Jesteście cudni

Takich radosnych ludzi jest nam potrzeba w dużych ilościach

