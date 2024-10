Polskie miasta najzdrowsze do życia. Lider to spora niespodzianka

Indeks Zdrowych Miast to ogólnopolska inicjatywa, która przedstawia podejście polskich miast do kwestii związanych ze zdrowiem oraz ogólnie pojętym dobrostanem mieszkańców. Publikacja jest zbiorem informacji o podejmowanych przez lokalne samorządy inwestycjach i działaniach, które tworzą coraz bardziej zrównoważoną przestrzeń miejską. Dzięki analizie, samorządy mogą zweryfikować wprowadzane przez siebie praktyki i zobaczyć ich realny wpływ na poziom jakości życia mieszkańców.

Polskie miasta najzdrowsze do życia. Lider to niespodzianka

- Zależy nam, by Indeks Zdrowych Miast był punktem odniesienia i inspiracją dla samorządów, mieszkańców i naukowców. Powstał po to, by zmieniać miasta, wspierać ich rozwój tak, by wszystkim nam żyło się w nich po prostu lepiej. Liczę, że dane jakie przywołujemy w raporcie będą swego rodzaju inspiracją dla władz samorządowych, jak i w którym kierunku warto się doskonalić, by zadbać o dobrostan mieszkańców - powiedziała Anna Rulkiewicz, inicjatorka Indeksu, członkini rady programowej Kongresu Zdrowe Miasta i prezeska Grupy LUX MED.