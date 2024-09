"The Economist" wybrało najlepsze miasta do życia. Na czele bez zmian

Brytyjski tygodnik "The Economist" rokrocznie przygląda się jakości życia w największych miastach na całym świecie - wyciągając wnioski, które zaskoczyć mogą niejednego mieszkańca. A chociaż lista powstaje głównie z myślą o poszukujących miejsca na biznes przedsiębiorcach, daje spory ogląd na to, jak żyje się w poszczególnych krajach.

Porównanie 173 miast, które pojawiają się w rankingu, odbywa się w pięciu kategoriach - stabilność i bezpieczeństwo, dostęp do opieki zdrowotnej, kultura i środowisko, edukacja i infrastruktura. Eksperci klasyfikują je następnie w 100-punktowej skali. Wszystko po to by pokazać, jak wygodnie się w nich żyje. Które miasto okazało się niepokonane?

Tutaj żyje się najlepiej. Bez zmian trzeci rok z rzędu

Gdzie jest najlepiej? Na szczycie nie zmieniło się wiele. Trzeci rok z rzędu miastem najlepszym do życia mianowano Wiedeń. Stolica Austrii, słynąca z połączenia bogactwa kulturowego oraz niezbędnych usług publicznych, nie miała sobie równych.

"W tym roku Wiedeń po raz kolejny uzyskał maksymalną liczbę punktów (100) w czterech z pięciu kategorii. Choć jego wynik w kategorii kultura i środowisko był mniej optymalny - 93,5, ze względu na brak dużych wydarzeń sportowych" - mówi zastępca dyrektora ds. przemysłu w dziale badań i analiz "The Economist" (EIU) Barsali Bhattacharyya dla serwisu forbes.com.

Niewiele zmieniło się również na drugim miejscu rankingu. Trzeci rok z rzędu drugi stopień podium przypadł Kopenhadze w Danii. Czołówkę zamyka Zurych w Szwajcarii, który w mistrzowski sposób pokonał czwarte w rankingu Melbourne w Australii.

"Wszystkie trzy miasta wyróżniają się niewielką liczbą ludności, co przekłada się na niższy wskaźnik przestępczości oraz mniejszy tłok na drogach i w transporcie publicznym" - zauważają dodatkowo twórcy rankingu z "The Economist". A co z lokalizacjami w Polsce?

Ocenili warunki do życia w wielu miastach świata. Gdzie Warszawa?

Na dalszych pozycjach listy nie zabrakło miast z Kanady: Calgary i Vancouver, a także z Azji oraz Pacyfiku: Sydney, Osaki i Auckland.

Warszawa uplasowała się w połowie zestawienia. Eksperci "The Economist" przyznali jej nieco ponad 80 punktów, co dało wynik zbliżony do Montevideo w Urugwaju, Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy Lexington w amerykańskim stanie Kentucky. Mimo wszystko mamy powody do dumy. Stolica Polski wyprzedziła bowiem wiele innych, europejskich miast, na czele z Pragą, Budapesztem, Londynem i Paryżem. Pokonała także większość miast z zachodu Europy.

Ranking zamyka stolica Syrii, Damaszek. Eksperci orzekli, że ta jest "najmniej nadającym się do życia miastem w indeksie od 2013 roku", uzyskując w tym roku zaledwie 30,7 punktów. "Poziom stabilności wyniósł tu 20 punktów i obok Karaczi w Pakistanie jest najmniej bezpiecznym miastem" - twierdzi "The Economist".

