12 września tego roku na platformie Netflix zadebiutowała druga część czwartego sezonu amerykańskiego serialu "Emily w Paryżu" autorstwa samego Darrena Stara, odpowiedzialnego za takie kultowe produkcje jak "Beverly Hills 90210", "Melrose Place" czy "Seks w wielkim mieście". Serial opowiada o perypetiach Emily Cooper, Amerykanki z Chicago, która przeprowadza się do Paryża, aby podjąć nową pracę w szanowanej francuskiej agencji marketingowej. Główna bohaterka grana przez Lily Collins ma wprowadzić do firmy trochę amerykańskiego luzu i wzmocnić jej obecność w mediach społecznościowych, ale jak się okazuje, nie to jest dla niej największym wyzwaniem. Emily musi nie tylko dostosować się do, tak odmiennego od amerykańskiego, stylu życia w Paryżu, ale również znaleźć złoty środek między karierą, a życiem prywatnym i miłosnym.

Serial "Emily w Paryżu" miał swoją premierę 2 października 2020 roku i spotkał się z dość mieszanymi recenzjami. We Francji został wręcz skrytykowany za liczne, negatywne stereotypy na temat paryżan, ale twórcy nie przejęli się krytyką i 22 grudnia 2021 roku zaprezentowali widzom kolejny sezon. W styczniu 2022 roku Netflix ogłosił przedłużenie serialu na sezon trzeci i czwarty.

Akcja serialu toczy się głównie w Paryżu, ale twórcy wplatają w scenariusz wizyty Emily i pozostałych bohaterów w innych częściach Francji. Zdjęcia do najnowszego sezonu powstawały nie tylko w stolicy, ale także we francuskiej narciarskiej miejscowości Megève oraz w Rzymie, dokąd Emily wybrała się na kilkudniowe wakacje. W jednym z odcinków serialu "zagrało" także polskie miasto, które pochwalone zostało za wyjątkowy klimat oraz kuchnię!

Polskie miasto docenione w serialu "Emily w Paryżu". Kraków to "ukryty skarb"

W dziewiątym odcinku czwartego sezonu Emily zdradza kolegom z pracy, że jedzie do Krakowa. W rzeczywistości wybiera się do Rzymu, ale chce zachować ten fakt w tajemnicy. Serialowy Luc, w którego wciela się Bruno Gouery jest zachwycony tym wyborem i stwierdza, że Kraków to prawdziwy "ukryty skarb" i jego ulubione europejskie miasto. Luc poleca również wizytę w kopalni soli w Wieliczce oraz... gołąbki w restauracji "Trzy Rybki" - lokalu mieszczącym się w otwartej przestrzeni parteru Hotelu Stary.

"Trzy Rybki" to elegancka restauracja znana z renesansowych pomieszczeń, unikalnych sklepień i pięknych, gotyckich okien, które kontrastują z nowoczesnym wystrojem sal. Miks tradycji i nowoczesności odnaleźć można także w menu, które nawiązuje do tradycyjnej kuchni polskiej i zmienia się wraz z porami roku. Jak można przeczytać na stronie restauracji, wiosna i lato to czas świeżych warzyw, szparagów i karczochów, jesienią i zimą dominują natomiast dziczyzna, grzyby i owoce leśne.

Wiele wskazuje na to, że serialowy Luc, czyli Bruno Gouery ponownie spróbuje w "Trzech rybkach" swoich ulubionych gołąbków. Aktor przebywa obecnie w Krakowie, gdzie u boku Williama Abadie (serialowy Antoine) i Samuela Arnolda (serialowy Julien) celebruje finał 4. sezonu serialu. W czwartek, 12 września w Muzeum Narodowym w Sukiennicach odbyła się uroczysta kolacja z udziałem gwiazd i zaproszonych gości.

Fani serialu "Emily w Paryżu" polecają kultowe miejsca w Krakowie

Podczas gdy aktorzy serialu "Emily w Paryżu" ucztowali w w centrum Krakowa, fani tej produkcji dzielili się na facebookowym profilu Netflixa swoimi propozycjami miejsc, które koniecznie trzeba odwiedzić w stolicy Małopolski. Na pytanie, gdzie wysłaliby dżentelmenów z serialu, odpowiadali:

- "Wieczorem na kiełbasę z niebieskiej Nyski", "Koniecznie zawitajcie do mnie do restauracji Emalia na Zabłociu, po sąsiedzku z MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie", " Bottiglieria 1881", "Na kluski do Kluska na Placu, już widzę zdegustowaną minę Sylvie na takie jedzenie dla pospólstwa", "Charlotte na Placu Szczepańskim", "Idźcie na pizzke do Placku Wolnica".

Fani serialu zaproponowali również jego twórcom odwiedziny w najmłodszej dzielnicy Krakowa, kultowej Nowej Hucie, gdzie w Muzeum Nowej Huty obejrzeć można wystawę "Bunt w systemie...", a później skoczyć na "kawkę do CAFE Nowa Księgarnia".



A co wy zaproponowalibyście panom z "Emily w Paryżu"?

