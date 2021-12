​Poszukiwany jest zarządca niewielkiej wyspy. Praca marzeń?

Zarządzaj pubem i wyspą - tak w skrócie można podsumować ogłoszenie o pracę, które wystosowała niewielka - znajduje się na niej kilka domów, pub i XIV-wieczny zamek - wyspa Piel. To niezwykłe miejsce, które jest własnością miasta Barrow-in-Furness, poszukuje nowego dzierżawcy pubu Ship Inn. Myli się jednak ten, kto sądzi, że do jego zadań należeć będzie jedynie napełnianie kufli i dbanie o pub. Nowy zarządca Ship Inn zostanie mianowany "królem", co oznacza, że będzie musiał zadbać o całą wyspę.

