Charlene Wittstock była olimpijską pływaczką z RPA. I to właśnie przyczyniło się do tego, że jej życie zamieniło się w bajkę. Poznała księcia Alberta II z Monako podczas zawodów pływackich w 2000 roku. Para wzięła ślub w 2011 roku, a Charlene stała się księżną Monako, znaną również ze swojej działalności charytatywnej. Tuż przed ceremonią ślubną pary pojawiły się plotki, że Charlene próbowała uciec i wrócić do RPA. Rodzina królewska zaprzeczyła tym plotkom, ale do dziś są one przedmiotem spekulacji.