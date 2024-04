Działaj na różnych polach

Przede wszystkim aktywność fizyczna powinna iść w parze z odpowiednio zbilansowaną dietą. Cellulit to wynik nadmiernego gromadzenia się wody i tłuszczu pod skórą, którego zwalczenie wymaga kompleksowego działania.

Masaże problematycznych partii ciała (najczęściej pomarańczowa skórka występuje na udach i pośladkach) z pewnością się przydadzą, ale nie będą wystarczające. Na talerzu nie powinno brakować świeżych warzyw i owoców oraz pełnowartościowych źródeł białka. Unikaj słodyczy, słonych przekąsek i żywności o wysokim stopniu przetworzenia.

Same zabiegi kosmetyczne nie wystarczą, aby pozbyć się cellulitu 123RF/PICSEL

Jak ćwiczyć, żeby pozbyć się cellulitu?

Ważna jest regularność. Nie możesz spodziewać się, że zadowalające efekty przyjdą po dosłownie kilku sesjach treningowych, które wykonasz od przypadku do przypadku. Trening na pozbycie się cellulitu i obrzęków powinien uwzględniać przede wszystkim ćwiczenia siłowe. Poprzedzone powinny być krótką rozgrzewką, a zakończone ostrożnym rozciąganiem. Wykonuj trzy razy w tygodniu, pilnując, aby każda sesja trwała 40 minut.

Dobrym uzupełnieniem ćwiczeń na cellulit będzie jazda na rowerze oraz skakanie na skakance. Ta druga może kojarzy się z dziecięcymi zabawami, ale doskonale usprawnia krążenia, co w zwalczaniu cellulitu jest kluczowe.

Przysiady to pogromcy cellulitu

Do ich wykonywania nie potrzeba żadnych przyrządów ani dużej przestrzeni. Trening z przysiadami na cellulit bez problemu wykonasz w domu, więc znikają wszelkie wymówki. Ćwiczenia angażują mięśnie pośladków, nóg, a także brzucha. Jak poprawnie wykonywać przysiady?

Zacznij od pozycji stojącej i lekkiego rozkroku. Następnie powoli ugnij kolana, jednocześnie wypychając biodra do tyłu. Cały czas kontroluj ciało, upewniając się, że całe stopy przylegają do podłoża. Ważne jest, aby kolana nie wychodziły poza palce stóp. Kąt między udem a podudziem powinien wynosić maksymalnie 90 stopni. Wykonuj co najmniej kilka serii. Jeśli chcesz zwiększyć intensywność treningu, sięgnij po obciążanie. W rękach możesz mieć hantle lub najzwyklejsze butelki z wodą.

Trening z gumami oporowymi

Ćwiczenia z gumą na pośladki i uda świetnie sprawdzają się w modelowaniu ciała oraz poprawie jędrności najbardziej problematycznych pod kątem cellulitu partii. Dają szerokie pole manewru w tworzeniu zestawów ćwiczeń. Jednym z nich jest wypychanie bioder z pozycji leżącej. Jak je wykonać?

Połóż się na plecach i ugnij kolana, zakładając gumę kilka centymetrów powyżej kolan. Rozstaw kolana na szerokość bioder — guma powinna być napięta. Ręce połóż wzdłuż ciała, następnie unieś biodra w taki sposób, aby tworzyły z udami linię prostą. Utrzymaj tę pozycję przez 10 sekund, następnie opuść w kierunku maty.

Wykonuj ćwiczenia regularnie i dokładnie, a szybko zauważysz pierwsze efekty 123RF/PICSEL

Jakie ćwiczenia pomagają na cellulit? Wypady nóg w tył

To kolejna propozycja, która nie wymaga żadnych dodatkowych akcesoriów. Upewnij się, że masz w pomieszczeniu odrobinę przestrzeni i możesz zacząć działać. Wypady nóg w dół kapitalnie sprawdzają się w zwalczaniu cellulitu na udach i pośladkach. Nie spiesz się, wykonując to ćwiczenie. Ważna jest dokładność.

Trening rozpocznij w pozycji stojącej z nogami rozstawionymi na szerokość bioder. Następnie wykonuj naprzemiennie wypady nóg w tył, dbając o to, by utrzymać równowagę i obniżać biodra prostopadle do podłogi. Noga, która zostaje z przodu, powinna zginać się w kolanie — podobnie jak w przypadku przysiadów dbaj o to, aby kolano nie wykraczało poza linię palców u stóp. Noga z tyłu pozostaje wyprostowana. Pozycję należy utrzymać przez pięć sekund.

Trening antycellulitowy możesz wykonać w plenerze 123RF/PICSEL

Trening na jędrne ciało

Chcąc urozmaicić swój zestaw ćwiczeń na cellulit, dobrze jest wprowadzić także wymachy nóg w klęku podpartym. Każdy element ma tu znaczenie, nie ignoruj ustawienia się we właściwej pozycji już na samym początku.

Podstawą klęku podpartego jest ułożenie dłoni na podłodze na szerokość ramion. Wciągnij brzuch i wyprostuj plecy. Nie zadzieraj głowy do góry, nie powinna także bezwiednie zwisać — niech stanie się przedłużeniem kręgosłupa. Czas przejść do ćwiczenia właściwego. Unieś jedną z nóg ugiętą pod kątem 90 stopni. Udo powinno znaleźć się równolegle do podłogi. Utrzymuj nieruchome plecy i napięte pośladki. Po powrocie do pozycji wyjściowej zmień stronę. Na każdą nogę wykonuj 10-15 powtórzeń.

