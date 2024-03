Trening siłowy to spalanie kalorii nawet po wyjściu z siłowni

Trening całego ciała zwiększa siłę oraz masę mięśniową, która charakteryzuje się większą efektywnością metaboliczną. Jeśli skupimy się na tego rodzaju aktywności, z czasem kalorie będą spalane szybciej, a co za tym idzie — niwelowanie tłuszczu stanie się bardziej skuteczne. Dodatkowo udowodniono, że po treningu siłowym zwiększone spalanie kalorii może utrzymywać się nawet przez 72 godziny po zakończeniu sesji z ciężarami .

Bardziej efektywne spalanie tłuszczu przekłada się na poprawę wyglądu sylwetki. Jeśli potrzebujesz na to dowodów, bardziej rzetelne będzie mierzenie obwodów konkretnych partii ciała niż sprawdzanie wartości na wadze . Tkanka mięśniowa charakteryzuje się większą gęstością niż tkanka tłuszczowa. Ciało będzie wyglądać smuklej, nawet jeśli nie zauważysz znaczącej różnicy podczas ważenia.

Podczas planowania ćwiczeń trzeba pamiętać, aby był to trening całego ciała . Należy jednak podkreślić, że ćwiczenia siłowe bardzo dobrze oddziałują na redukcję tłuszczu trzewnego , odkładającego się w jamie brzusznej i szczelnie pokrywającego organy wewnętrzne.

Część treningu siłowego można wykonać we własnym domu

Kluczowe jest w tym kontekście zwiększenie siły. Ćwiczenia angażują wiele grup mięśniowych, co prowadzi do ich wzmacniania i zwiększenia wytrzymałości. Regularne treningi siłowe przekładają się na zauważalny wzrost siły fizycznej, lepszej wydolności i sprawności w codziennych, nawet najbardziej prozaicznych czynnościach, jak np. bezproblemowe wniesienie do domu ciężkich zakupów.