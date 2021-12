Praca w Wigilię. Do której pracujemy 24 grudnia?

Czy 24 grudnia jest dniem wolnym?

Przyszykowanie wigilijnej kolacji to nie lada wyzwanie. Wiele osób w tym dniu wolałoby mieć wolne, by dokładnie przygotować się do tego wyjątkowego wieczoru.



Wigilia nie jest jednak dniem wolnym. Tego dnia pracodawca może skrócić godziny pracy. Jeśli tego nie zrobi, to jest to typowy dzień pracy.



Warto podkreślić, że 25 grudnia w tym roku wypada w sobotę. Zgodnie z Kodeksem Pracy za święto wypadające w sobotę należy się pracownikowi dzień wolny. W związku z tym wielu pracodawców podjęło decyzję, że to właśnie Wigilia będzie tym dniem.



Reklama

Zdjęcie W Wigilię pracodawca może skrócić godziny pracy / 123RF/PICSEL

W innym przypadku 24 grudnia pracownicy przychodzą do pracy tak jak w zwykły dzień, a pracodawca ma obowiązek dać wolne w innym terminie.



Na skrócenie czasu pracy nie mogą jednak liczyć m.in. służby mundurowe, pracownicy ochrony zdrowia oraz zatrudnieni na stacjach benzynowych. Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni większość sklepów będzie otwarta maksymalnie do godziny 14.



Czytaj więcej:

Nigdy nie ubieraj choinki w ten sposób. To błąd!



Najmodniejsza choinka 2021: Te trendy już są hitem!



Zobacz także: