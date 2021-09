Co za bzdura. Jako rodzic powiedziałabym, że właśnie chcę takiej katechetki dla swojego dziecka i sama bym powiedziała, że również do tej grupy należę. A ksiądz? To o jego odwołanie wnioskowalabym w kurii za obrażanie katechetki i mnie również, bo przecież należę to tego burdelu jakim jest ChPD. Jeśli to by nie pomogło, wypisalabym dziecko religii tuż po zatrudnieniu nowego katechety.