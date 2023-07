Zanim jednak zaczniesz zabawę, uspokój myśli, czytając kilka słów wprowadzenia. Choć z zabawami spod znaku "znajdź różnice na dwóch obrazkach", mamy do czynienia od przedszkola, nie wszyscy wiemy, czym właściwie jest owa "spostrzegawczość".

Czym jest spostrzegawczość?

Spostrzegawczość to, najprościej mówiąc, umiejętność nie tylko patrzenia, ale również widzenia. Dostrzegania istotnych szczegółów, różnic w układach podobnych elementów, zmian w dobrze znanym czy stypizowanym otoczeniu, a także zdolność odróżniania informacji ważnych od tych, które można zbagatelizować.

Uwagę na spostrzegawczość zwraca się głównie w pierwszych latach życia i nauki dziecka. Jej kształcenie wiąże się ze wzmacnianiem pamięci wzrokowej, a co za tym idzie, wspomaganiem procesów uczenia. To zapewne dlatego w książkach dla kilkulatków tak często możemy znaleźć zadania typu "wskaż różnice". Spostrzegawcze dzieci szybciej rozróżniają, a co za tym idzie zapamiętuję kształty cyfr, liczb i symboli matematycznych.

Prosty test na spostrzegawczość. Masz tylko kilka sekund

Czy wobec tego spostrzegawczość należy ćwiczyć tylko w dzieciństwie? W żadnym wypadku. Rozrywki angażujące umysł są pożądane w każdym wieku. Zrób sobie więc chwilę przerwy i rozwiąż nasz prosty tekst na spostrzegawczość.

Jak pewnie dobrze pamiętasz, zadanie polega na znalezieniu wśród jedynek litery "I". Na wykonanie zadania masz pięć sekund. Czas, start!

Zdjęcie Na rozwiązanie zadania masz tylko pięć sekund / INTERIA.PL

I jak ci poszło? Udało ci się odnaleźć zaginione "I"? Jeśli nie, nie ma powodu do zmartwień. Tak jak już wspomniano, spostrzegawczość można ćwiczyć. Na przykład rozwiązując kolejną zagadkę, którą znajdziesz pod tym linkiem.

