Prosty trik na gotowanie makaronu

Często w twojej kuchni króluje makaron? Drobne triki w sposobie, w jaki go gotujesz przyczynią się do oszczędzania wody i gazu w twoim domu!

Zdjęcie Makaron łatwo rozgotować stosując się do receptur z opakowania / 123RF/PICSEL

Oszczędzanie energii i innych zasobów to modny w ostatnim czasie temat. Za tym trendem idą jednak poważne przesłanki, takie jak katastrofa klimatyczna, brak wody pitnej i innych wyeksploatowanych przez człowieka zasobów. Dlatego warto zmniejszać zużycie mediów w naszym domu. Jak? Na przykład gotując makaron.

Na opakowaniu większości makaronów podany jest sposób ich gotowania. Standardowa formułka, rozrysowana w trzech obrazkach głosi: zagotuj wodę i dodaj soli. Wystarcz zrezygnować z tej prostej czynności, a wodę spod makaronu zlać w trakcie odcedzania i odstawić dla kwiatków. Zazwyczaj makaron podawany jest z sosem, a ten odpowiednio dosolony wystarczy, by nadać potrawie charakterystyczny, słony smak.



Drugim błędem popełnianym bardzo często przy gotowaniu makaronu jest czas. Producenci zalecają, zależnie od rodzaju makaronu, gotowanie we wrzątku od 3 do 15 minut. To błąd, przez który zamiast sprężystego makaronu "al dente" otrzymujemy rozgotowaną papkę. Dlatego gdy nastawisz wodę na makaron, a ona zacznie wrzeć, wrzuć suche kluski i wyłącz kuchenkę. Makaron idealnie dojdzie w świeżo zagotowanej wodzie, nie rozgotowując się przy tym. Z czasem rachunki za prąd lub gaz też się zmniejszą, a wtedy na pewno poczujesz różnicę i docenisz nowe nawyki.



