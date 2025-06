Powiedz kilka słów do mikrofonu, a komputer wykryje parkinsona. Czy tak będzie w przyszłości?

Czy choroba Parkinsona może zdradzić się w głosie, zanim jeszcze pojawi się drżenie rąk? Okazuje się, że tak – choć my sami nie jesteśmy w stanie tego usłyszeć, komputer już to potrafi. Naukowcy pracują nad metodą, która pozwoli wykryć chorobę we wczesnym stadium na podstawie zaledwie kilku sekund nagrania głosu. Jak to działa?