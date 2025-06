Szkodliwy nawyk, który niszczy kręgosłup i nasila objawy zgagi

Natalia Jabłońska

Zdrowy i spokojny sen to podstawa dobrego samopoczucia i najlepsza profilaktyka schorzeń czy przedwczesnego starzenia się. I chociaż mamy coraz większą świadomość dotyczącą higieny snu, to wciąż nie zdajemy sobie sprawy z poważnych konsekwencji złych pozycji, w jakich śpimy. Tymczasem w łóżku spędzamy nawet 1/3 swojego życia - nic dziwnego, że ułożenie naszego ciała podczas snu oddziałuje na kręgosłup, kluczowe narządy i cały organizm. Poznaj najgorsze pozycje do spania i dowiedz się, która z nich jest dla ciebie najlepsza.