Kwiaty zalej wrzątkiem, przykryj i zostaw na 24 godziny do naciągnięcia.

Do odwaru dodaj cukier i sok z cytryny, gotuj na małym ogniu do momentu, aż cukier się rozpuści.

Gorący syrop przelej do wyparzonych butelek lub słoików. Zakręć, odwróć do góry dnem i zostaw do ostygnięcia.