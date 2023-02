Zobacz również: Strefy mrozoodporności w Polsce. Uprawa roślin najtrudniejsza na Suwalszczyźnie

Pola usiane śnieżyczkami

W wielu regionach Polski wysokie, jak na tę porę roku, temperatury utrzymały się przez niemal cały styczeń, co doprowadziło do zalania sieci zdjęciami kwitnących przebiśniegów. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia niemal z wszystkich regionów kraju, na których można podziwiać białe dzwonki.



Nawet w południowo-zachodniej Polsce, gdzie od zeszłego tygodnia panują ujemne temperatury, a śnieg zaściela trawniki — zmarznięte płatki śnieżyczek zdobią parki i ogrody.



Anomalia niebezpieczna dla przyrody

Choć wielu cieszy się, że oto śnieżyczki przynoszą ze sobą pierwsze zwiastuny wiosny, to jednak botanicy podkreślają, że nie jest to jeszcze dla nich odpowiedni czas. Jeśli w lutym powróciłaby (nadeszła) zima, to kwiaty zmarnieją ścięte kosą mrozu.



Nie tylko dla śnieżyczek tak wczesne przebudzenie może być wyjątkowo szkodliwe. Dr inż. Małgorzata Krokowska-Paluszak z wydziału rolnictwa i leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego komentują przebudzenie śnieżyczek, dla Zielonej Interii zwróciła również uwagę, że przebudziły się również pszczoły, a kleszcze wcale nie poszły spać.

Szybkie przebudzenie pszczół może być niezwykle martwiące — zwłaszcza że w ostatnich latach populacja tych pożytecznych owadów znacznie zmalała. Z 470 gatunków pszczół w Polsce - 222 jest zagrożonych wyginięciem!



Na pszczoły, które zaczną opuszczać ul zbyt wcześnie, czeka wiele zagrożeń. Młode osobniki są zbyt słabe, by przetrwać poza nim kilka dni. Brak kwiatów oznacza, brak pożywienia, przez co owady zużywają swoje zapasy na zimę, problem może pojawić się, gdyby nadeszły długo utrzymujące się mrozy — pszczoły umrą wówczas z głodu. Ponadto jaja składane przez królową mogą nie przetrwać ujemnych temperatur, co zmniejszy populację tych owadów. Wreszcie wilgoć, grzyby i bakterie, które mogą dostać się przez “drzwi" zbyt wcześnie otworzonego ula, to zagrożenie chorobami.

Choć przebiśniegi cieszą wielu, którzy widzą w nich symptomy wiosny, to jednak pojawienie się kwiatów na początku lutego, nie koniecznie jest dla nas dobrą wróżbą. Zima może jeszcze zaatakować z całą swą mocą, a skutki takiej napaści będą opłakane dla przyrody.



