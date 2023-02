"Na wniosek TOPR z powody bardzo trudnej sytuacji pogotowej oraz wysokiego zagrożenia lawinowego - 4 stopień, cały obszar Tatr Polskich zostaje zamknięty do odwołania" - czytamy na stronie TPN. "

TPN apeluje, by "zaniechać jakiejkolwiek działalności górskiej". "Lawiny mogą osiągać z pozoru bezpieczne dna dolin. W obecnych warunkach, oczekiwanie na pomoc w górach może się znacznie wydłużyć!" - ostrzega.

Jak informują pracownicy TPN, w Tatrach panują obecnie "skrajnie trudne warunki", spowodowane sytuacją metorologiczną. Szlaki turystyczne są pokryte grubą warstwą śniegu, w wielu miejscach natrafić można na głębokie zaspy. Dodatkowo, często opady śniegu oraz silny wiatr, ograniczają widoczność i możliwość poruszania się.

Trudne warunki w Tatrach - ostrzeżenia i wypadki

O trudnych warunkach, panujących w Tatrach słychać już od kilku dni. W mijającym tygodniu TOPR ostrzegał przez zagrożeniem lawinowym, utrzymującym się w rejonie szlaków do Morskiego Oka i Doliny Pięciu Stawów. Ratownicy apelowali również do narciarzy, szusujących po Kasprowym Wierchu - nie powinni oni poruszać się poza wyznaczonymi trasami.

Wędrówka w trudnych warunkach dla niektórych skończyła się to tragedią - 2 lutego lawina porwała turystę idącego letnim szlakiem z Murowańca nad Czarny Staw Gąsienicowy.

"Na miejsce natychmiast wyruszyli ratownicy z schroniska Murowaniec oraz kolejni pełniący dyżur na Kasprowym Wierchu podczas gdy z Zakopanego samochodami wysłano dużą grupę ratowników wraz z dodatkowym sprzętem medycznym oraz psem lawinowym" - relacjonował TOPR na Facebooku. "Turystę udało się zlokalizować przy pomocy systemu Recco już w 35 minucie od zgłoszenia wypadku!!! (turysta nie miał detektora lawinowego)".

Turysta, po odkopaniu spod śniegu został poddany resuscytacji, a następnie przewieziony do szpitala.

Zagrożenie Lawinowe - nigdy nie bagatelizuj

Jak informuje TOPR "lawiny to jedno z największych zagrożeń zimowych". Do ich powstawania prowadzi wiele czynników, takich jak: nagromadzenie śniegu w wyniku długotrwałych i intensywnych opadów, temperatura, ukształtowanie terenu, siła wiatru. Wieloletnia obserwacja prowadzona przez pracowników TOPR wykazała, że w Tatrach schodzą one najczęściej na stokach o nachyleniu od 20 do 50 stopni, żlebami lub stokami, na których nie występują drzewa.

Od 1990 roku odnotowano 250 przypadków zasypania turystów. 90 z nich nie udało się uratować.