Ile trzeba mieć minimum lat pracy, żeby dostać emeryturę?

Osoby chcące przejść na emeryturę, muszą spełnić określone w przepisach warunki. Przede wszystkim, najbardziej istotne jest osiągnięcie wieku emerytalnego. Dla kobiet wynosi on 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Ponadto przepisy mówią o tym, że aby otrzymywać emeryturę niezbędne jest przepracowanie minimum jednego dnia.

Tutaj jednak warto zaznaczyć, że od stażu pracy może zależeć późniejsza wysokość świadczenia. Przepracowanie jednego dnia może skończyć się skrajnie niskim świadczeniem. Jakiś czas temu głośno było o sytuacji pewnego wrocławianina, który zapłacił tylko jedną składkę i obecnie pobiera emeryturę w wysokości 2 groszy. Dla porównania – najwyższa emerytura w Polsce wynosi 43,4 tys. zł i co miesiąc pobiera ją pewien emeryt z Zabrza, który przepracował ponad 62 lata.

Wiele mówi się także o minimalnej emeryturze, która obecnie wynosi 1588,44 zł brutto. Aby jednak otrzymać świadczenie w tej wysokości, niezbędne okazuje się posiadanie wymaganego stażu pracy, odpowiednio 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. Pamiętajmy, że oprócz tego trzeba osiągnąć wymagany wiek emerytalny.

Ile wynosi emerytura po 15 latach pracy?

Na jaką emeryturę mogą liczyć ci, którzy przepracowali 15 lat? Jeżeli są to seniorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny, to wszystko zależy od kwoty uzbieranych składek. W obliczeniu spodziewanej emerytury może pomóc kalkulator dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zdjęcie Na jaką emeryturę mogą liczyć ci, którzy przepracowali 15 lat? / Marek Bazak / East News

Przyjmując, że przez 15 lat dana osoba zarabiała niewiele ponad minimalną krajową, to decydując się na przejście na emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego, może liczyć na świadczenie w wysokości około 500-700 zł miesięcznie. Oczywiście finalna wysokość emerytury zależy od wielu indywidualnych czynników i wspomniane sumy należy brać z dużym dystansem.

Zatem, czy opłaca się przechodzić na emeryturę po 15 latach pracy? Jeżeli kwota zgromadzonych składek nie jest duża – warto jeszcze popracować przynajmniej do momentu, gdy spełni się warunek dotyczący emerytury minimalnej. Warto wspomnieć, że do stażu pracy dodaje się również okresy nauki w szkole. Wynoszą one:

3 lata w przypadku ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej;

4 lata w przypadku ukończenia liceum;

5 lat w przypadku ukończenia technikum lub średniej szkoły zawodowej;

6 lat w przypadku ukończenia szkoły policealnej;

8 lat w przypadku ukończenia szkoły wyższej.

Dobrze wiedzieć, że powyższe okresy nie sumują się. Do stażu pracy dolicza się tylko jeden z nich – najkorzystniejszy dla świadczeniobiorcy.

