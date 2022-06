Przestań sypiać z partnerem. To groźne dla zdrowia!

Spis treści: 01 Zdrowy sen to podstawa

W trakcie specyficznego stanu świadomości, jakim jest sen, nasz organizm regeneruje się, pozbywa toksyn, a także porządkuje w podświadomości przeżycia poprzedniego dnia. Zdrowy, głęboki sen odgrywa też ważną rolę w regeneracji układu odpornościowego, leczenia stanów zapalnych w organizmie, regulacji uczucia głodu, równoważenia poziomów insuliny i glukozy, regulacji ciśnienia krwi, a nawet ma wpływ na odpowiedni skład flory jelitowej.

Sen sam w sobie jest procesem złożonym, a nie jednolitym. Składa się na niego faza REM i faza NREM. Pierwsza to faza snu płytkiego, w którym śpiący śni sny, druga nazywana jest fazą snu głębokiego i stanowi trzy czwarte czasu, który przesypiamy. Wystąpienia obydwu faz w przebiegu nocy jest jednak nam potrzebne w zachowaniu dobrego zdrowia.



Lekarz i wykładowca Karan Rajan zamieścił ostatnio na portalu społecznościowym interesującą obserwację. Według niego osoby śpiące z partnerem lub partnerką, zwłaszcza gdy druga osoba chrapie lub wierci się w czasie snu, nie mogą przez to wejść do końca w fazę snu REM. Cykle NREM i REM u osób śpiących w jednym łóżku nie dopasowują się do siebie, przez co, tak naprawdę tylko jedna z nich jest w stanie porządnie i zdrowo się wyspać.



Rajan zwraca też uwagę na to, że osoby śpiące we dwójkę podnoszą średnią temperaturę w łóżku, przez co mogą wystąpić problemy z zasypianiem. "Jednym z czynników wyzwalających proces zasypiania, jest spadek temperatury ciała" - przypomina lekarz.

Wśród obserwatorów Karana Rajana wywiązała się dyskusja na ten temat, nie przyniosła jednak żadnego rozstrzygnięcia. Jak zresztą w większości tego typu sporów, zdania internetowych ekspertów okazały się podzielone.



