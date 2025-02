Tkaniny dzielimy na trzy rodzaje: naturalne, syntetyczne oraz sztuczne. Można by myśleć, że wiskoza jest naturalna, gdyż tworzona jest z celulozy wykorzystywanej z drzew. Jednak nic bardziej mylnego — to tkanina sztuczna, gdyż poddawana jest chemicznej obróbce, aby móc wyglądać tak elegancko i zwiewnie. Wiskoza nazywana jest także "sztucznym jedwabiem", gdyż jest jego tańszym odpowiednikiem.

Z odzieżą wykonaną ze sztucznej tekstury najczęściej spotkamy w sieciówkach. Wiskoza jest tańsza od naturalnego jedwabiu, ale droższa od najmniej wartościowych syntetyków, takich jak poliester. Z tego materiału tworzone są różne części garderoby, od odzieży codziennej, takiej jak bluzki, po ubrania sportowe i podszewki w płaszczach, czy marynarkach. Co ciekawe, ma swoje zastosowanie również w chusteczkach kosmetycznych, produktach higienicznych, takich jak tampony lub w produkcji banknotów. Można śmiało więc powiedzieć, że jest to wszechstronny materiał za przystępną cenę.

Skoro "sztuczny jedwab" nie jest naturalnym materiałem, to czy nadaje się do noszenia latem? Ku zaskoczeniu tak! Wiskoza sprawdzi się lepiej w cieplejszym okresie niż zimą. Jest to tkanina przewiewna, lekka i szybko pochłaniająca wilgoć, co zapewnia nie lada komfort w upalne dni. Może także sprawdzić się w sezonach przejściowych, takich jak jesień lub wiosna, jako np. bluzka, czy sukienka pod płaszcz, aby się nie przegrzać podczas spacerów na zewnątrz.