Przyzwyczajenie drugą naturą. Jak kształtują się nawyki i jak możemy wykorzystać je na własną korzyść?

Siła nawyków

Charles Duhingga, autor głośnej książki "Siła nawyku. Dlaczego robimy to, co robimy i jak można to zmienić w życiu i biznesie" zwraca uwagę na istnienie "pętli nawyku". Konstrukcja nawyku jest prosta: najpierw musi wystąpić wskazówka (zwana również wyzwalaczem), następnie zwyczaj (nawyk), na końcu - nagroda. Tę konstrukcję łatwo zobrazować na przykładzie porannych treningów. O 7 rano dzwoni budzik, co jest wskazówką do wstania i przystąpienia do zwyczaju - w tym przypadku do ćwiczeń. Po skończonym treningu pojawia się nagroda - endorfiny, czyli hormon szczęścia, produkowany przez organizm podczas wysiłku fizycznego. Dzięki temu chętnie powtarzamy działania kolejnego dnia.

Reklama

Nawyk jest czynnością, którą wykonujemy bez zastanowienia, bez rozważania wszystkich za i przeciw, bez szukania wymówek, po prostu - automatycznie. Wykonujemy go za każdym razem, gdy wystąpi dany bodziec. Przekłady można mnożyć: gdy wsiadamy do samochodu, zapinamy pas, wchodząc do sklepu, mówimy "dzień dobry", a gdy odczuwamy nudę, sięgamy po telefon.

Nawyk współczesności

Jak wynika z badania "Digital 2021 April Global Statshot Report" przeprowadzonego przez Hootsuite wraz z We Are Social, w tej chwili ponad 6 na 10 osób na świecie jest online. Z zebranych danych wynika, że z mediów społecznościowych korzystamy nawykowo. W ciągu dnia powtarzamy te same sekwencje: ¼ zapytanych odwiedza serwisy społecznościowe tuż po przebudzeniu, a 37 proc. - przed zaśnięciem. Nawyk ten bywa sposobem na nudę - 42 proc. ankietowanych korzysta z mediów społecznościowych, by uciec od codzienności.

User experience, czyli jak kształtują się nawyki w internecie

Siła nawyku wykorzystywana jest w marketingu. Na jej podstawie budowane są media społecznościowe czy portale internetowe. W tym celu powstała nawet nauka: User experience (UX). To dziedzina, która ma na celu badanie przyzwyczajeń użytkowników Internetu i projektowanie w taki sposób, by ułatwić poruszanie się w sieci. Dzięki temu robienie zakupów, scrollowanie mediów społecznościowych czy korzystanie z portali informacyjnych jest możliwie jak najprostsze i nie wymaga zastanawiania się, gdzie znaleźć potrzebne informacje czy w jaki sposób kupić produkt.

Jakie są twoje nawyki w internecie?

Różnimy się między sobą usposobieniem i upodobaniami, ale często mamy wiele wspólnego jeśli chodzi o... sposób korzystania z internetu. By dowiedzieć się, jakie nawyki w sieci mają Polacy, przygotowaliśmy specjalne badanie na temat codziennego użytkowania sieci. Weź udział naszej ankiecie i opowiedz nam, jak korzystasz z internetu. Odpowiadając na nasze pytania dowiesz się, jakie są twoje internetowe zwyczaje. Czy w sieci kierujesz się ciekawością, czy opinią innych? Starasz się łagodzić spory, czy jesteś otwarty na konfrontację? Wchodzisz do sieci w konkretnym celu, czy godziny spędzone w sieci są dla ciebie sposobem na relaks? Weź udział w naszym badaniu i przekonaj się, jakie są twoje własne nawyki związane z życiem w sieci.