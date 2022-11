Quiz dla prawdziwych patriotów. Sprawdź, ile wiesz o niepodległości Polski

Niepodległość Polski to szeroki termin i nie można sprowadzać go wyłącznie do wydarzeń historycznych, jednak nie moglibyśmy cieszyć się suwerennością, gdyby nie zdarzenia i ludzie z początków XX wieku. Proces odzyskiwania niepodległości był długi i złożyło się na niego wiele elementów. Od sytuacji międzynarodowej, przez działania dyplomatyczne, tworzenie armii, walki na frontach I wojny światowej, po wybitnych i charyzmatycznych przywódców oraz niepodległościową postawę Polaków. O te i wiele innych kwestii pytamy w naszym teście.



Pytania mają różny poziom trudności dlatego, jeśli nie znasz odpowiedzi na wszystkie — nie przejmuj się. Zachęcamy jednak do uzupełniania braków w wiedzy, bo poznawanie historii swojego kraju, to także patriotyzm.