Satyra na ustrój...

W PRL-u powstało wiele seriali i nie mało zasłużyło na miano kultowych. Znają je nawet młodsze pokolenia, a cytaty z nich weszły na stałe do popkultury. Niektóre produkcje stanowiły satyrę na czasy polskiego socjalizmu. Ze względu na cenzurę żarty z systemu musiały być zawoalowane, choć zdarzały się i takie sceny, które wprost nawiązywały do polityki czy panującego porządku — można je znaleźć między innymi w “Alternatywach 4" Stanisława Barei.



...i narzędzie propagandowe

Na drugim biegunie znajdowały się seriale, które stanowiły narzędzie propagandowe władzy ludowej. Przykładem może być uwielbiany przez pokolenia serial “Czterej pancerni i pies", gdzie mocno podkreślano zażyłość stosunków Polski Ludowej z ZSRR, choćby przez ślub Janka Kosa z radziecką sanitariuszką Marusią. Nie mniej propagandowych przekazów można znaleźć też w “Stawce większej niż życie". Mimo to historia w nich opowiedziane i kreacje aktorskie sprawiły, że rzesze Polaków zasiadały przed telewizorami by śledzić losy porucznika Borewicza czy Hansa Klossa (choć mógł mieć na to wpływ także fakt, że do dyspozycji ówczesnych widzów przez długi czas był tylko jeden kanał telewizyjny — TVP 2 powstało w 1970 roku).

“Nie ze mną te numery Brunner"

Całe pokolenia wychowywały się na kultowych serialach z PRL-u, toteż nie dziwi, że cytaty z nich na stałe weszły do popkultury i do dziś posługują się nimi kolejne pokolenia. Któż nie zna powiedzonka: “Ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję" - wypowiadanego przez Irenę Kwiatkowską w “Czterdziestolatku"?



Niektóre cytaty z popularnych seriali zaczęły żyć własnym życiem. Hans Kloss w “Stawce większej niż życie" miał powiedzieć: “Nie ze mną te numery Brunner". Właśnie w takie formie cytat z serialu przetrwał i jest używany, gdy chcemy poinformować sprawcę, że rozpoznaliśmy jego próby oszustwa, czy zrobienia czegoś za naszymi plecami. Jednak w rzeczywistości Stanisław Mikulski nigdy nie wypowiedział takiego zdania. W serialu pada stwierdzenie “Takie sztuczki nie ze mną Brunner".

