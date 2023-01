QUIZ: Jak dobrze pamiętasz czasy PRL? Mało kto zdobędzie 16 punktów!

Życie i styl

Niespełna miesiąc temu minęły 33 lata, odkąd nastąpił oficjalny koniec PRL-u w Polsce. Wielu z nas pamięta ten moment, jakby było to wczoraj, kolejni z uśmiechem na twarzy wspominają czasy PRL, bo w końcu to czasy ich młodości, a jeszcze inni cieszą się, że ten ustrój minął. Ile jednak pamiętamy z codziennego życia w czasach PRL? Żyłeś w czasach PRL-u? Przypomnij sobie tamte dni w naszym nostalgicznym quizie. Tylko prawdziwe "dziecko PRL" zdoła zdobyć co najmniej 16 punktów!

Zdjęcie Kolorowy telewizor Rubin w PRL-u uchodził za radziecki cud techniki. Jakie przedmioty mieliśmy w mieszkaniu w PRL-u? [QUIZ] / 123RF/PICSEL