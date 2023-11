QUIZ: Słowa odchodzące do lamusa. Znasz ich znaczenie?

Język wciąż ewoluuje. Do lamusa odchodzą wyrażenia, które współcześnie kojarzą się ze starodawną poezją czy rozmowami pradziadków. Przynajmniej część z nich warto ocalić od zapomnienia. Zamiast dać się pochłonąć kunktatorstwu, sprawdź, czy wiesz, kim jest nieustraszony fatygant i co oznacza pitraszenie. Masz szansę na komplet punktów w naszym quizie? To się okaże!

Zdjęcie Sprawdź swoją wiedzę na temat języka polskiego / 123RF/PICSEL