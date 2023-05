Zabawa od świtu do nocy. Wakacje na wsi

Na wsi nigdy nie było nudy. Kreatywny umysł dziecka zawsze znalazł sobie zajęcie. Robienie wianków z kwiatów, szukanie czterolistnej koniczyny, turlanie się z pobliskiej górki czy pomoc w gospodarstwie - na wsi dziecko po prostu nie umiało się nudzić! To właśnie dlatego wakacje u dziadków na wsi wspominamy z nostalgią - brak zmartwień, obowiązków, długi dzień pozwalający na nieustanną zabawę i brak strofujących rodziców w pobliżu. A jeżeli nie było chętnych do zabawy, bądź akurat padało, to zajęcie w domu znalazło się bez problemu: lepienie pierogów z babcią, obrządek z dziadkiem, czy wyjście do lasu na grzyby.

