Historia listy zakazanych słów sięga 1971 roku, kiedy to PR-wiec Bill Rabe zaczął pracę na uczelni w Michigan i szukał sposobów na rozpromowanie jej. W poprzednich latach w rankingu znajdowały się takie zwroty jak: bromans, klasyka czy przyjazny użytkownikowi.

Zakazane słowa 2022. Pytam dla kolegi

Popularny żart, używany w sytuacjach, kiedy wstydzimy się zadawanego pytania, głównie w mediach społecznościowych. Sprawdzał się wykorzystywany okazjonalnie, jednak według twórców listy zakazanych słów z powodu nadużywania zaczął budzić irytację.



Zakazane słowa 2022. Nowa rzeczywistość

Wyrażenie, które zaczęło być używane do opisywania nowej sytuacji, w jakiej świat znalazł się na początku 2020 roku przez pandemię koronawirusa. Jednak teraz po prawie dwóch latach wydaje się, że nie jest to już nowa, lecz po prostu zwykła rzeczywistość.



Zakazane słowa 2022. Jesteś wyciszony

Podobnie sprawa ma się ze zwrotem używanym w sytuacji, kiedy na spotkaniu online kogoś nie słychać, bo nie włączył mikrofonu. Po tak długim czasie wszyscy przyzwyczailiśmy się do zdalnej pracy czy nauki i raczej nie zdarzają się już przypadki bycia "wyciszonym".



Zakazane słowa 2022. Skok na głęboką wodę

Twórcy listy zakazanych słów zwracają uwagę na bezsens tego wyrażenia - nie można bowiem skakać do płytkiej wody, gdyż grozi to katastrofą. Poza tym jest to wyświechtany frazes, który wielu ludzi może po prostu denerwować.



