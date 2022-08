Rok szkolny 2022/23 tuż za pasem. W przyszłym tygodniu uczniowie wrócą do szkół po dwóch miesiącach wakacyjnego wypoczynku, który na pewno minął im ekspresowo, bo jak wiadomo, wszystko co dobre szybko się kończy.

Na pocieszenie dla tych, którzy już teraz zaczynają stresować się ilością czasu spędzonego w szkole, możemy zdradzić, że w tym roku nauka potrwa krócej. Podajemy daty rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, przypominamy, ile dni ma rok szkolny 2022/23 i publikujemy listę dni wolnych od nauki 2022/23.

Rok szkolny 2022/23 - kiedy się zaczyna?

Rok szkolny 2022/2023 zaczyna się dość wcześnie, bo już 1 września 2022 roku. Wbrew pozorom, termin ten wcale nie jest oczywisty, ponieważ w poprzednich latach rozpoczęcie roku szkolnego uległo przesunięciu. W tym roku szkolnym uczniowie po raz pierwszy pójdą do szkół w najbliższy czwartek.

Trzeba jednak pamiętać, że pierwszego dnia nie prowadzi się zajęć dydaktycznych. 1 września ma miejsce jedynie akademia, a nauczyciele przedstawiają młodzieży plan zajęć na pierwszy semestr nauki.

Zdjęcie Niektóre dzieci stresują się rozpoczęciem roku szkolnego 2022/23 / 123RF/PICSEL

Rok szkolny 2022 - kiedy się kończy?

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 będzie 23 czerwca 2023. Nie oznacza to jednak, że uczniowie będą cały rok szkolny spędzać na nauce w placówkach edukacyjnych. Będzie również czas na to, aby odpocząć od zajęć w ławkach. Pozwolą na to dni wolne od nauki.

Rok szkolny 2022/23 będzie krótszy. Na ile dni wolnych można liczyć?

Dzieci i młodzież na pewno ucieszy fakt, że w roku szkolnym 2022/23 będzie można liczyć na aż 110 dni wolnych od nauki jeszcze przed wakacjami 2023. Jeśli zaś liczyć razem z przerwą wakacyjną, to młodzież może liczyć na aż 179 dni wolnych.

Na tym jednak wcale nie koniec, bo, jeśli dodamy do tego dni wolne od nauki wyznaczane ze specjalnej dyrektorskiej puli, czasu na relaks będzie jeszcze więcej.

Ile trwa rok szkolny 2022/23?

Każdy rok szkolny trwa 365 dni, czyli pełny rok, jeśli liczymy go od rozpoczęcia roku szkolnego do końca wakacji 2023 - 31 sierpnia 2023.

Jeżeli jednak liczymy czas od 1 września do 23 czerwca, czyli dnia zakończenia roku szkolnego, to rok szkolny ma w sumie 295 dni, z czego samych dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 jest w sumie 186 - (jak podaje kalendarz szkolny ).

Zdjęcie Duża część młodzieży z niecierpliwością wyczekuje wakacji 2023 / 123RF/PICSEL

Kiedy kończy się rok szkolny dla maturzystów 2022?

Rok szkolny 2022/2023 maturzystów jest zaś jeszcze krótszy z uwagi na egzamin maturalny, do którego przygotowują się absolwenci liceów i techników. Licząc od 1 września 2022 do 28 kwietnia 2023 (piątek), kiedy kończy się rok szkolny dla maturzystów, liczy on łącznie 246 dni.

Rok szkolny 2022/23 dni wolne - kalendarz

Już wcześniej wspomnieliśmy, że w nadchodzącym roku szkolnym 2022/23 uczniowie mogą liczyć na wypoczynek podczas dni wolnych od nauki. Poza weekendami, dzieci będą mogły spędzić czas z rodziną w święta i podczas ferii zimowych.

Oto kalendarz dni wolnych od szkoły 2022:

1 listopada 2022 - Uroczystość Wszystkich Świętych - wtorek,

11 listopada 2022 - Dzień Niepodległości - piątek,

od 23 grudnia 2022 do 1 stycznia 2023 r. - przerwa świąteczna bożonarodzeniowa,

6 stycznia 2023 - Święto Trzech Króli - piątek,

od 16 do 29 stycznia 2023 - ferie zimowe w województwach: pomorskim, łódzkim, śląskim, lubelskim, podkarpackim,

od 23 stycznia 2023 do 5 lutego 2023 - ferie zimowe w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim,

od 30 stycznia 2023 do 12 lutego 2023 - ferie zimowe w województwach: małopolskim, lubuskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim,

od 13 do 26 lutego 2023 - ferie zimowe w województwach: mazowieckim, opolskim, dolnośląskim, zachodniopomorskim,

od 6 do 11 kwietnia 2023 - przerwa świąteczna wielkanocna,

od 1 do 3 maja 2023 - długi weekend majowy

8 czerwca 2023 - Boże Ciało

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 - wakacje 2023.

Zdjęcie Uczniowie spędzają w szkole sporą część dnia, dlatego wielu z nich wyczekuje dni wolnych w roku szkolnym 2022/2023 jeszcze przed rozpoczęciem nauki / 123RF/PICSEL

